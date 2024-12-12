Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT TUỆ MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 25 Triệu

Mức lương 9 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 235 Nguyễn Xiển,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 25 Triệu

- Lên đơn hàng cho khách hàng theo data công ty cung cấp

- Tìm kiếm khách hàng mới trên hội nhóm, mạng xã hội

- Nhận thông tin phản hồi, trả lời thắc mắc, liên hệ các bộ phận chức năng khác xử lý khiếu nại của khách hàng.

- Theo dõi các chương trình khuyến mại, tặng quà, các ưu đãi, chính sách hỗ trợ khách hàng của công ty để thông báo cho khách hàng.

- Theo dõi tiến độ thanh toán của khách hàng, thu hồi công nợ

- Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng.

Với Mức Lương 9 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nhanh nhẹn, chịu khó; ăn nói lưu loát, dễ nghe

- Sử dụng thành thạo máy tính và sử dụng tốt các nền tảng mạng xã hội

- Có laptop cá nhân

- Ưu tiên ứng viên đã làm ở vị trí tương đương. Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT TUỆ MINH Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 9.000.000 - 25.000.000 vnđ (Lương cứng + hoa hồng)

- Tham gia đầy đủ các loại bệnh hiểm nghèo, BHTN... theo quy định nhà nước.

- Được tham gia các khóa đào tạo chuyên nghiệp và bài bản từ các quản lý cấp cao

- Môi trường làm việc năng động, thoải mái

- Có cơ hội thăng tiến rõ ràng, minh bạch dành cho nhân viên làm việc từ 9 tháng trở lên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT TUỆ MINH

