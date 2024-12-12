Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT TUỆ MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT TUỆ MINH
Ngày đăng tuyển: 12/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/01/2025
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT TUỆ MINH

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT TUỆ MINH

Mức lương
9 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 235 Nguyễn Xiển,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 25 Triệu

- Lên đơn hàng cho khách hàng theo data công ty cung cấp
- Tìm kiếm khách hàng mới trên hội nhóm, mạng xã hội
- Nhận thông tin phản hồi, trả lời thắc mắc, liên hệ các bộ phận chức năng khác xử lý khiếu nại của khách hàng.
- Theo dõi các chương trình khuyến mại, tặng quà, các ưu đãi, chính sách hỗ trợ khách hàng của công ty để thông báo cho khách hàng.
- Theo dõi tiến độ thanh toán của khách hàng, thu hồi công nợ
- Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng.

Với Mức Lương 9 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nhanh nhẹn, chịu khó; ăn nói lưu loát, dễ nghe
- Sử dụng thành thạo máy tính và sử dụng tốt các nền tảng mạng xã hội
- Có laptop cá nhân
- Ưu tiên ứng viên đã làm ở vị trí tương đương. Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT TUỆ MINH Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 9.000.000 - 25.000.000 vnđ (Lương cứng + hoa hồng)
- Tham gia đầy đủ các loại bệnh hiểm nghèo, BHTN... theo quy định nhà nước.
- Được tham gia các khóa đào tạo chuyên nghiệp và bài bản từ các quản lý cấp cao
- Môi trường làm việc năng động, thoải mái
- Có cơ hội thăng tiến rõ ràng, minh bạch dành cho nhân viên làm việc từ 9 tháng trở lên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT TUỆ MINH

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT TUỆ MINH

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT TUỆ MINH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 235 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

