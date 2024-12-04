Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại JobsGO Recruit
- Hồ Chí Minh:
- Lầu 5, Tòa nhà Onehub Saigon, Tower 1, Lô C1
- 2, Đường D1, Khu công nghệ cao Sài Gòn, Phường Tân Phú, Q.9, TP.HCM
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 25 Triệu
Gọi data KH đang vay tại MAFC có sẵn từ công ty đổ xuống
Làm việc tại văn phòng, không đi thị trường.
Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ theo quy định.
Theo đõi tiến độ nhận, xử lý hồ sơ tại các Bộ phận nghiệp vụ và phối hợp thực hiện các công việc liên quan (thầm định, giải ngân, quản lý hồ sơ vay) theo quy định.
Hoàn thành chi tiêu kinh cá nhân và các chỉ số (KPIs) về năng suất và chất lượng công việc được giao.
Với Mức Lương 9 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo từ đầu
Siêng năng, có tinh thần trách nhiệm.
Tính tự giác cao, chịu áp lực tốt.
Có mục tiêu công việc rõ ràng.
Giờ hành chính : 9h – 18h (Không áp đặt làm thêm giờ)
Từ thứ 2 đến Thứ 6
Thứ 7: 9h đến 12h
Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì
: 5.000000
=> Đạt 100% Kpi LCB 6.000.000- Đạt 150% Kpi LCB 7.000.000 + (Bonus + contest)
Thu nhập trung bình : 9.000000 – 25.000000
Thu nhập trung bình :
9.000000 – 2
5.000000
Nhân viên chính thức được review lương định kỳ
Lương tháng 13
Thưởng khác : Sinh nhật, cưới hỏi, thai sản, lễ, tết…
Chế độ nghỉ phép đầy đủ + Nghỉ hè thêm 3 ngày.
Tham gia BHYT- BHXH theo quy định nhà nước.
Nghỉ khám bệnh vẫn được tính lương.
Teambuilding hàng năm
Contest YEP hấp dẫn.
Cơ hội thăng tiến - ổn định – rõ ràng – công bằng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI