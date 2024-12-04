Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 25 Triệu

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 04/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/01/2025
JobsGO Recruit

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại JobsGO Recruit

Mức lương
9 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Lầu 5, Tòa nhà Onehub Saigon, Tower 1, Lô C1

- 2, Đường D1, Khu công nghệ cao Sài Gòn, Phường Tân Phú, Q.9, TP.HCM

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 25 Triệu

Gọi data KH đang vay tại MAFC có sẵn từ công ty đổ xuống
Làm việc tại văn phòng, không đi thị trường.
Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ theo quy định.
Theo đõi tiến độ nhận, xử lý hồ sơ tại các Bộ phận nghiệp vụ và phối hợp thực hiện các công việc liên quan (thầm định, giải ngân, quản lý hồ sơ vay) theo quy định.
Hoàn thành chi tiêu kinh cá nhân và các chỉ số (KPIs) về năng suất và chất lượng công việc được giao.

Với Mức Lương 9 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT trở lên.
Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo từ đầu
Siêng năng, có tinh thần trách nhiệm.
Tính tự giác cao, chịu áp lực tốt.
Có mục tiêu công việc rõ ràng.
Giờ hành chính : 9h – 18h (Không áp đặt làm thêm giờ)
Từ thứ 2 đến Thứ 6
Thứ 7: 9h đến 12h

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

Nhân viên full time: 5.000000 => Đạt 100% Kpi LCB 6.000.000- Đạt 150% Kpi LCB 7.000.000 + (Bonus + contest)
: 5.000000
=> Đạt 100% Kpi LCB 6.000.000- Đạt 150% Kpi LCB 7.000.000 + (Bonus + contest)
Thu nhập trung bình : 9.000000 – 25.000000
Thu nhập trung bình :
9.000000 – 2
5.000000
Nhân viên chính thức được review lương định kỳ
Lương tháng 13
Thưởng khác : Sinh nhật, cưới hỏi, thai sản, lễ, tết…
Chế độ nghỉ phép đầy đủ + Nghỉ hè thêm 3 ngày.
Tham gia BHYT- BHXH theo quy định nhà nước.
Nghỉ khám bệnh vẫn được tính lương.
Teambuilding hàng năm
Contest YEP hấp dẫn.
Cơ hội thăng tiến - ổn định – rõ ràng – công bằng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

