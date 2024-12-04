Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 25 Triệu

Mức lương 9 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lầu 5, Tòa nhà Onehub Saigon, Tower 1, Lô C1 - 2, Đường D1, Khu công nghệ cao Sài Gòn, Phường Tân Phú, Q.9, TP.HCM

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 25 Triệu

Gọi data KH đang vay tại MAFC có sẵn từ công ty đổ xuống

Làm việc tại văn phòng, không đi thị trường.

Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Theo đõi tiến độ nhận, xử lý hồ sơ tại các Bộ phận nghiệp vụ và phối hợp thực hiện các công việc liên quan (thầm định, giải ngân, quản lý hồ sơ vay) theo quy định.

Hoàn thành chi tiêu kinh cá nhân và các chỉ số (KPIs) về năng suất và chất lượng công việc được giao.

Với Mức Lương 9 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT trở lên.

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo từ đầu

Siêng năng, có tinh thần trách nhiệm.

Tính tự giác cao, chịu áp lực tốt.

Có mục tiêu công việc rõ ràng.

Giờ hành chính : 9h – 18h (Không áp đặt làm thêm giờ)

Từ thứ 2 đến Thứ 6

Thứ 7: 9h đến 12h

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

Nhân viên full time: 5.000000 => Đạt 100% Kpi LCB 6.000.000- Đạt 150% Kpi LCB 7.000.000 + (Bonus + contest)

Nhân viên chính thức được review lương định kỳ

Lương tháng 13

Thưởng khác : Sinh nhật, cưới hỏi, thai sản, lễ, tết…

Chế độ nghỉ phép đầy đủ + Nghỉ hè thêm 3 ngày.

Tham gia BHYT- BHXH theo quy định nhà nước.

Nghỉ khám bệnh vẫn được tính lương.

Teambuilding hàng năm

Contest YEP hấp dẫn.

Cơ hội thăng tiến - ổn định – rõ ràng – công bằng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

