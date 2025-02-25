Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Tư Vấn -Thiết Kế - Sản Xuất Nội Thất Value làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 25 Triệu

Mức lương 9 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 179 luỹ bán bích, p hiệp tân, tân phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 25 Triệu

- Tư vấn bán hàng trực tiếp tại showroom: sản phẩm ghế sofa da, bàn trà, bàn ăn, ghế ăn, giường, tủ,....

- Chủ động tìm kiếm khách hàng tiềm năng trên các nền tảng, thúc đẩy doanh số bán hàng

- Tư vấn và chăm sóc khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới

- Thực hiện các công việc bán hàng tại showroom và online: Trưng bày, kiểm tra sản phẩm, lên báo giá, đơn hàng, chăm sóc khách hàng,...

- Thời gian làm việc: 9h sáng - 18h30 hàng ngày, được nghỉ 1-1,5 ngày/tuần (nghỉ ngày trong tuần, hạn chế nghỉ t7,cn theo lịch phân công và sắp xếp)

- Hỗ trợ chi nhánh Thủ Đức 1-2 ngày/tuần

Với Mức Lương 9 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt

- Kinh nghiệm ít nhất 2 năm trong lĩnh vực sale nội thất, tốt nghiệp Đại học trở lên

- Sử dụng các công cụ văn phòng cơ bản như Exel và Word

- Chịu khó trong công việc, có thể về muộn tý vì khách hẹn đến xem trễ.

- Có tinh thần cầu tiến, sẵn sàng học hỏi và phát triển bản thân trong lĩnh vực kinh doanh

Tại Công Ty TNHH Tư Vấn -Thiết Kế - Sản Xuất Nội Thất Value Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương CB: 6tr + Phụ cấp: 3tr

- Thu nhập: 9tr-25tr tuỳ vào năng lực (thử việc 3 tháng)

- Kỳ lương: được thanh toán vào ngày 05 hàng tháng

- Đào tạo kiến thức kinh doanh nội thất, làm việc trực tiếp với xưởng không phải thương mại không qua trung gian

- Môi trường làm việc năng động, sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tư Vấn -Thiết Kế - Sản Xuất Nội Thất Value

