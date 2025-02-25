Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Tư Vấn -Thiết Kế - Sản Xuất Nội Thất Value làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Tư Vấn -Thiết Kế - Sản Xuất Nội Thất Value
- Hồ Chí Minh:
- 179 luỹ bán bích, p hiệp tân, tân phú, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 25 Triệu
- Tư vấn bán hàng trực tiếp tại showroom: sản phẩm ghế sofa da, bàn trà, bàn ăn, ghế ăn, giường, tủ,....
- Chủ động tìm kiếm khách hàng tiềm năng trên các nền tảng, thúc đẩy doanh số bán hàng
- Tư vấn và chăm sóc khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới
- Thực hiện các công việc bán hàng tại showroom và online: Trưng bày, kiểm tra sản phẩm, lên báo giá, đơn hàng, chăm sóc khách hàng,...
- Thời gian làm việc: 9h sáng - 18h30 hàng ngày, được nghỉ 1-1,5 ngày/tuần (nghỉ ngày trong tuần, hạn chế nghỉ t7,cn theo lịch phân công và sắp xếp)
- Hỗ trợ chi nhánh Thủ Đức 1-2 ngày/tuần
Với Mức Lương 9 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm ít nhất 2 năm trong lĩnh vực sale nội thất, tốt nghiệp Đại học trở lên
- Sử dụng các công cụ văn phòng cơ bản như Exel và Word
- Chịu khó trong công việc, có thể về muộn tý vì khách hẹn đến xem trễ.
- Có tinh thần cầu tiến, sẵn sàng học hỏi và phát triển bản thân trong lĩnh vực kinh doanh
Tại Công Ty TNHH Tư Vấn -Thiết Kế - Sản Xuất Nội Thất Value Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: 9tr-25tr tuỳ vào năng lực (thử việc 3 tháng)
- Kỳ lương: được thanh toán vào ngày 05 hàng tháng
- Đào tạo kiến thức kinh doanh nội thất, làm việc trực tiếp với xưởng không phải thương mại không qua trung gian
- Môi trường làm việc năng động, sáng tạo.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tư Vấn -Thiết Kế - Sản Xuất Nội Thất Value
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI