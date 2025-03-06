Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Và Dịch Vụ Tân Tiến Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Và Dịch Vụ Tân Tiến Thành
Mức lương
9 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Lô CN3, Khu công nghiệp Vĩnh Hưng,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 30 Triệu
Làm việc tại: Lô CN3, Khu Công Nghiệp Vĩnh Hoàng (đường Vĩnh Hoàng), phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Quản lý công ty, các đại lý ở các tỉnh và khu vực Hà Nội.
- Tìm kiếm và phát triển hệ thống nhà phân phối, đại lý keo dán, keo silicone...
- Tìm kiếm khách hàng liên quan ngành xây dựng, phụ tùng ô tô xe máy...
- Chịu trách nhiệm theo dõi, đốc thúc và thu hồi công nợ khách hàng.
- Tiếp nhận, thực hiện các hướng dẫn, phân công của cấp quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 9 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nhanh nhẹn.
- Kỹ năng giao tiếp tốt.
- Chăm chỉ, trung thực, không yêu cầu kinh nghiệm (được đào tạo).
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Và Dịch Vụ Tân Tiến Thành Thì Được Hưởng Những Gì
- Với data khách hàng có sẵn lớn nên thu nhập đều: lương cứng + các khoản phụ cấp + % doanh thu.
- Thưởng theo năng lực ( % doanh thu)
- Thưởng lễ, tết, lương tháng thứ 13, hỗ trợ xăng xe, điện thoại, chuyên cần...
- Nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật, 1 tháng được nghỉ phép 1 ngày, nghỉ lễ tết theo lịch cơ quan nhà nước.
- Được xét tăng lương, cạnh tranh theo chính sách của công ty.
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định, khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
- Tham gia nghỉ mát hàng năm năm, phong trào hoạt động khác của công ty: Bóng đá, liên hoan, game...
- Làm việc trong môi trường trẻ trung năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến.
- Thời gian làm việc: 8h - 17h30.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Và Dịch Vụ Tân Tiến Thành
