Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Đầu Tư Song Thành Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 30 Triệu

- Các sản phẩm kinh doanh: Máy nén khí & phụ tùng, bơm công nghiệp, ….

- Tìm kiếm khách hàng mới và khách hàng tiềm năng, theo data sẵn có

- Duy trì và chăm sóc khách hàng theo định kỳ

- Lập các kế hoạch báo cáo bán hàng, tiếp xúc khách hàng, mức độ tiêu thụ, theo dõi doanh số

- Báo cáo công việc thực hiện

- Chi tiết sẽ trao đổi thêm

Thời gian làm việc:Từ 8:00 – 17:00, Từ thứ 2 đến thứ 6

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC : KDC Thăng Long Home, 563 Tô Ngọc Vân, P. Tam Phú, Tp. Thủ Đức

- Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp các chuyên ngành: Marketing, Quản trị kinh doanh, kỹ thuật điện, kỹ thuật cơ khí, cơ nhiệt....

- CHƯA CÓ KINH NGHIỆM SẼ ĐƯỢC ĐÀO TẠO BÀI BẢN (Nếu có kinh nghiệm bán hàng là 1 lợi thế)

- Thành thạo vi tính văn phòng

- Đam mê, có tinh thần trách nhiệm cao và chủ động trong công việc

- Nhiệt tình, siêng năng, vui vẻ, tự tin

- Ứng viên biết tiếng Anh hoặc tiếng Trung là 1 lợi thế

- Thu nhập được thỏa thuận theo năng lực và được trao đổi kỹ trong quá trình phỏng vấn từ 9-30tr / tháng hoặc hơn theo năng lực (Lương cứng + % hoa hồng theo năng lực + Thưởng thi đua theo Tuần/ Tháng/ Quý)

- Được hưởng chính sách phúc lợi đầy đủ về sức khỏe và chế bảo hiểm theo Luật Lao động Việt Nam

- Được thưởng lương Tháng 13, Thưởng hiệu suất công việc, Lễ, Tết, Sinh nhật...

- Được đào tạo bài bản về kiến thức và kỹ năng giao tiếp, bán hàng để phục vụ cho công việc

- Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, có lộ trình thăng tiến rõ ràng, minh bạch, review tăng lương định kỳ

- Được tham gia các hoạt động Team building, Du lịch hàng năm

