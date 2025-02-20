Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bethel Vina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Paragon, số 3 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới

- Triển khai và quản lý đơn hàng khuyến mãi

- Thăm khách hàng, kiểm tra số lượng hàng bán

- Quản lý và duy trì mối quan hệ với khách hàng

- Tham gia triển lãm và quảng bá thương hiệu

- Trực tiếp thực hiện công việc bán hàng, thúc đẩy doanh số

- Phân tích dữ liệu bán hàng để dự báo nhu cầu đặt hàng và tối ưu quản lý hàng tồn kho

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh

- Có tư duy chủ động, hướng đến mục tiêu doanh số

- Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt

- Có kiến thức cơ bản về phân tích dữ liệu và dự báo nhu cầu

- Khả năng quản lý và duy trì mối quan hệ khách hàng

Quyền lợi

- Lương cơ bản + thưởng hoa hồng theo hiệu quả kinh doanh

- Cơ hội phát triển sự nghiệp trong thương hiệu tiềm năng

Tại Công Ty TNHH Bethel Vina Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bethel Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.