Tuyển Nhân viên kinh doanh ECOZEN INTERNATIONAL JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 14 Triệu

1.1. Đảm bảo doanh số bán hàng theo chỉ tiêu được giao

- Lập kế hoạch bán hàng, kế hoạch công tác tuần/ tháng/quý

- Tìm kiếm và phát triển danh sách KH

- Trực tiếp giao dịch với KH để giới thiệu và bán sản phẩm/ dịch vụ của Công ty

- Tiếp nhận, xử lý đơn hàng của KH đến khi hoàn tất giao hàng

1.2. Tiếp cận KH và giới thiệu sản phẩm

- Hiểu rõ về thông tin về sản phẩm, dịch vụ công ty đang kinh doanh và qui trình làm việc của Khách hàng

- Tìm hiểu sản phẩm của đối thủ cạnh tranh và các sản phẩm tương tự

Tiếp nhận & xử lý đơn hàng của KH đến khi hoàn tất giao hàng

- Giải quyết các vấn đề nếu có

1.3. Theo dõi xử lý khiếu nại của KH và lập báo cáo bán hàng theo tuần/ tháng/quý/ năm

1.4. Quản lý dữ liệu khách hàng và thực hiện các chương trình chăm sóc khách hàng

- Thường xuyên cập nhật dữ liệu khách hàng vào hệ thống

- Định kỳ lên các chương trình chăm sóc khách hàng, phối hợp triển khai thực hiện và thu nhập những thông tin phản hồi (làm hội thảo, làm dịch vụ kỹ thuật, tiếp KH,…)