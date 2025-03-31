Tuyển Nhân viên kinh doanh ECOZEN INTERNATIONAL JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 14 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh ECOZEN INTERNATIONAL JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 14 Triệu

ECOZEN INTERNATIONAL JSC
Ngày đăng tuyển: 31/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
ECOZEN INTERNATIONAL JSC

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại ECOZEN INTERNATIONAL JSC

Mức lương
9 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Iris garden, 30 Trần Hữu Dực, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 14 Triệu

1.1. Đảm bảo doanh số bán hàng theo chỉ tiêu được giao
- Lập kế hoạch bán hàng, kế hoạch công tác tuần/ tháng/quý
- Tìm kiếm và phát triển danh sách KH
- Trực tiếp giao dịch với KH để giới thiệu và bán sản phẩm/ dịch vụ của Công ty
- Tiếp nhận, xử lý đơn hàng của KH đến khi hoàn tất giao hàng
1.2. Tiếp cận KH và giới thiệu sản phẩm
- Hiểu rõ về thông tin về sản phẩm, dịch vụ công ty đang kinh doanh và qui trình làm việc của Khách hàng
- Tìm hiểu sản phẩm của đối thủ cạnh tranh và các sản phẩm tương tự
Tiếp nhận & xử lý đơn hàng của KH đến khi hoàn tất giao hàng
- Giải quyết các vấn đề nếu có
1.3. Theo dõi xử lý khiếu nại của KH và lập báo cáo bán hàng theo tuần/ tháng/quý/ năm
1.4. Quản lý dữ liệu khách hàng và thực hiện các chương trình chăm sóc khách hàng
- Thường xuyên cập nhật dữ liệu khách hàng vào hệ thống
- Định kỳ lên các chương trình chăm sóc khách hàng, phối hợp triển khai thực hiện và thu nhập những thông tin phản hồi (làm hội thảo, làm dịch vụ kỹ thuật, tiếp KH,…)

Với Mức Lương 9 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại ECOZEN INTERNATIONAL JSC Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại ECOZEN INTERNATIONAL JSC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

ECOZEN INTERNATIONAL JSC

ECOZEN INTERNATIONAL JSC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 41 Thép Mới, P.12, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

