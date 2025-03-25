Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Chế Tạo Điện Cơ Hem làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 25 Triệu

Công Ty Cổ Phần Chế Tạo Điện Cơ Hem
Ngày đăng tuyển: 25/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Chế Tạo Điện Cơ Hem

Mức lương
9 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tổ 24, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 25 Triệu

Làm việc tại: Đông Anh
Đông Anh
Mô tả công việc
1. Tìm kiếm và phát triển khách hàng:
• Tìm kiếm, tiếp cận và phát triển các mối quan hệ với khách hàng B2B tiềm năng trong ngành Thiết bị điện qua các kênh tìm kiếm khác nhau.
• Xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng, thường xuyên cập nhật thông tin để nâng cao chất lượng bán hàng và dịch vụ.
2. Thực hiện các chỉ tiêu doanh thu và KPI:
• Đạt và vượt các chỉ tiêu doanh thu, phát triển thị trường và mục tiêu kinh doanh được giao.
• Lập kế hoạch công việc, báo cáo kết quả bán hàng và đề xuất các phương án cải tiến để nâng cao hiệu quả công việc.
3. Tư vấn sản phẩm và giải pháp kỹ thuật:
• Giới thiệu, tư vấn và bán các sản phẩm Động cơ điện của công ty đến khách hàng, đảm bảo khách hàng hiểu rõ tính năng, ưu điểm của sản phẩm.
• Lắng nghe nhu cầu của khách hàng, đề xuất các giải pháp và sản phẩm phù hợp.
4. Chăm sóc khách hàng và duy trì mối quan hệ:
• Duy trì liên hệ thường xuyên với khách hàng cũ và mới để đảm bảo sự hài lòng và tạo dựng mối quan hệ lâu dài.

Với Mức Lương 9 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Chế Tạo Điện Cơ Hem Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Chế Tạo Điện Cơ Hem

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Km12 Đường Cầu Diễn - Phường Phúc Diễn - Q. Bắc Từ Liêm - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

