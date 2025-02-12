Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ DAI-ICHI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1 Triệu

Mức lương Đến 1 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 172 - 174 Bàu cát 3, Phường 12, Tân Bình, TP HCM., Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 1 Triệu

- Tham gia các lớp đào tạo, huấn luyện, hội thảo của Công ty.

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, gọi tư vấn sản phẩm bảo hiểm.

- Hỗ trợ khách hàng chuẩn bị hồ sơ theo điều kiện của từng loại bảo hiểm.

- Chăm sóc khách hàng trước và sau mua sản phẩm bảo hiểm: giải quyết mọi thắc mắc, khiếu nại và vấn đề của khách hàng.

- Hỗ trợ hậu cần, điều phối các sự kiện, hội thảo tri ân khách hàng do công ty tổ chức.

Với Mức Lương Đến 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: Từ 20 tuổi trở lên.

- Đang học tại các trường Cao đẳng/ Đại học các ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính – ngân hàng, Kinh tế có nhu cầu cần thực tập.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc nhóm, thuyết trình.

- Tinh thần làm việc cầu tiến, ham học hỏi và trách nhiệm công việc cao.

Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ DAI-ICHI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập: Fulltime 1.500.000/tháng, Parttime 50k/buổi.

- Được hỗ trợ trong việc đóng mộc hoàn thành hồ sơ thực tập.

- Thời gian làm việc linh hoạt.

- Được học hỏi các kỹ năng giao tiếp, làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.

- Sau quá trình thực tập, sinh viên muốn tiếp tục với ngành bảo hiểm sẽ được hỗ trợ đào tạo miễn phí cấp Code Bảo hiểm tại Bộ tài chính.

- Đặc biệt sau khóa thực tập sẽ nâng cao kiến thức, kỹ năng xử lý thực tế để bắt đầu vào công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ DAI-ICHI VIỆT NAM

