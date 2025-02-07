Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hoàng Tâm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1 Triệu

Mức lương Đến 1 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 26 Hoàng Kế Viêm. Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Gọi điện thoại tìm kiếm thông tin KH (Tên,người phụ trách (Phòng ban), số điện thoại

Xác định nhu cầu quà tặng – giấy nhiệt, đánh giá tiềm năng,thời gian triển khai kế hoạch mua sắm

Note thông tinkhảo sát được trên file Data KH (được phân công)

Triển khai đơn hàng cho khách hàng mới và cũ

Cập nhật và theo dõi tiến độ thanh toán, hợp đồng và các vấn đề liên quan đến khách hàng.

CSKH hệ thống Ngân hàng (Điện thoại, nhắn tin zalo, gửi mẫu, báo giá KH)

Yêu Cầu Công Việc

SINH VIÊN NĂM CUỐI Cao đẳng, Đại học ngành Quản trị Kinh Doanh, MKT, kinh tế

Thời gian thực tập 03 tháng (full time)

Yêu thích công việc kinh doanh, tư vấn, giỏi giao tiếp, định hướng phát triển kinh doanh, quản trị doanh nghiệp.

Sử dụng thành thạo Word, Excel,... là một lợi thế

Có tinh thần trách nhiệm, cầu tiến, ham học hỏi, lên kế hoạch, hài hước năng động

Các bạn sinh viên đã hoặc đang hoàn thành xong chương trình học, đang chờ bằng hoặc mới tốt nghiệp. Các bạn trái ngành nhưng có niềm đam mê với Kinh Doanh, marketing

Quyền Lợi Được Hưởng

Trợ cấp 1.500.000vnđ/tháng

Dấu mộc công ty + số liệu báo cáo + Giấy xác nhận sau thực tập (đánh giá tốt nhất cho bài khóa luận đạt điểm cao)

Sau 03 tháng thực tập sẽ có cơ hội được chọn làm việc tại công ty

Tất cả kiến thức trải nghiệm thực tế 03 tháng tại công ty bằng kỹ năng trực chiến 01 năm của các bạn đi làm trong doanh nghiệp lớn.

Cách Thức Ứng Tuyển

