Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ÁNH DƯƠNG VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 10 Triệu

Mức lương Đến 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - B3/21 Quốc lộ 1A, Ấp 2, Xã Tân Kiên, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 10 Triệu

• Tìm kiếm Khách hàng mới trong dữ liệu của Công ty cung cấp.

• Giải đáp, tư vấn, hướng dẫn cho Khách hàng về các dịch vụ môi trường của Công ty.

• Lên phương án, lập báo giá, soạn thảo hợp đồng.

• Theo sát Khách hàng và phối hợp với các bộ phận liên quan trong công tác triển khai hợp đồng cho đến khi kết thúc.

• Thực hiện báo cáo công việc hàng ngày theo form mẫu.

• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương Đến 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Yêu thích kinh doanh

• Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo khi nhận việc.

• Thành thạo: Tin học văn phòng, email, internet.

• Có tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật tốt, chịu được áp lực công việc.

• Thời gian làm việc: 8 tiếng/ngày (từ 8h00 đến 17h00), làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 và hai ngày thứ 7 trong tháng.

Tại CÔNG TY TNHH ÁNH DƯƠNG VINA Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: Lương cơ bản (5tr5) + hoa hồng + thưởng năng suất (khi phỏng vấn sẽ trao đổi kỹ hơn).

• Xét tăng lương ít nhất 1 lần/năm

• Có cơ hội thăng tiến.

• Cấp điện thoại, sim trả sau để thuận tiện trong quá trình làm việc.

• Bảo hiểm và các chế độ khác của Công ty theo Luật lao động.

• Tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

• Môi trường làm việc năng động giúp nhân viên hoàn thiện kỹ năng và kiến thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ÁNH DƯƠNG VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.