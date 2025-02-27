Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ P-TASTE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 12 Triệu

Mức lương Đến 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Chúng tôi đang tìm kiếm một ứng viên năng động, có tư duy kinh doanh tốt, vừa có khả năng bán hàng qua điện thoại (Telesales), vừa có thể quản lý và phát triển gian hàng trên các sàn thương mại điện tử:

Phần 1: Telesales

Gọi điện tư vấn khách hàng tiềm năng theo danh sách có sẵn, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ.

Thuyết phục khách hàng đặt mua sản phẩm, hỗ trợ quy trình đặt hàng và thanh toán.

Chăm sóc khách hàng cũ, tạo mối quan hệ bền vững, xử lý khiếu nại nếu có.

Phần 2: Quản lý bán hàng trên sàn TMĐT

Quản lý gian hàng trên các nền tảng Shopee, website,v.v

Theo dõi, tối ưu hình ảnh, mô tả sản phẩm, giá cả, khuyến mãi để tăng doanh số.

Xử lý đơn hàng, theo dõi vận chuyển, phản hồi tin nhắn và đánh giá khách hàng.

Phối hợp với Marketing triển khai các chiến dịch quảng cáo và chương trình ưu đãi.

Phân tích số liệu bán hàng, đề xuất chiến lược tăng trưởng

Với Mức Lương Đến 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: cao đẳng trở lên

Ưu tiên : Nữ hoặc LGBT

Có kinh nghiệm từ 6 tháng - 1 năm trong nghiệm vụ quản lý gian hàng TMĐT (đặc biệt là Shopee)

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng tốt.

Hiểu biết cơ bản về các sàn thương mại điện tử (Shopee, Lazada, Tiki, TikTok Shop,...)

Biết sử dụng các công cụ hỗ trợ TMĐT như Shopee Ads, Lazada Sponsored Search là lợi thế.

Có khả năng làm việc độc lập, nhiệt huyết và teamwork

Ưu tiên ứng viên từng làm việc trong ngành bán lẻ, F&B, mỹ phẩm, thời trang, v.v

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ P-TASTE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8 - 10 triệu + % hoa hồng Telesales + Thưởng doanh số TMĐT, thu nhập hấp dẫn.

Phụ cấp: Ăn trưa (50k/ngày ) + Xăng xe + Thị trường

Được đào tạo về kỹ năng bán hàng, telesales

Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH

Thưởng doanh số, thưởng Tết

12 - 15 ngày phép/ năm

Team Building

