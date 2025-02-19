Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại JobsGO Recruit
- Hà Nội:
- 44C ngõ 4 Phú Mỹ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
- Agrex Building, 58 Võ Văn Tần, Võ Thị Sáu, Quận 3, Hồ Chí Minh, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 12 Triệu
- Khách hàng có sẵn , tìm kiếm khách hàng các trang thương mại điện tử
- Giữ mối quan hệ với KH
- Chăm sóc khách hàng qua điện thoại, email, website.
- Trả lời các thắc mắc của khách hàng về thông tin sản phẩm.
- Tìm kiếm; Tư vấn;Ký kết hợp đồng và Chăm sóc Khách hàng sau bán.
- Có trách nhiệm đôn đốc thu hồi công nợ từ khách hàng.
Máy chủ mạng cung cấp: Hạ tầng máy chủ, máy trạm , máy tính, laptop và giải pháp hạ tầng CNTT từ các thương hiệu toàn cầu như HPE, Dell, SuperMicro...
Với Mức Lương Đến 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên nữ
- Không kinh nghiệm sẽ được đào tạo .
- Có kỹ năng văn phòng, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ứng xử,...
Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì
- Được đào tạo các kiến thức cơ bản về sản phẩm phần cứng của công ty và nghe cập nhật các xu hướng công nghệ mới một cách thường xuyên thông qua các Workshop được tổ chức trong và ngoài công ty.
- Được tham gia các sự kiện của các hãng CNTT trong và ngoài nước
- Bồi dưỡng kỹ năng bán hàng và đàm phán với khách hàng.
- Được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của Nhà nước.
- Team building
- Thưởng cuối năm và Lễ, Tháng 13+
Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
