Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 12 Triệu

Mức lương Đến 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 44C ngõ 4 Phú Mỹ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội - Agrex Building, 58 Võ Văn Tần, Võ Thị Sáu, Quận 3, Hồ Chí Minh, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 12 Triệu

- Khách hàng có sẵn , tìm kiếm khách hàng các trang thương mại điện tử

- Giữ mối quan hệ với KH

- Chăm sóc khách hàng qua điện thoại, email, website.

- Trả lời các thắc mắc của khách hàng về thông tin sản phẩm.

- Tìm kiếm; Tư vấn;Ký kết hợp đồng và Chăm sóc Khách hàng sau bán.

- Có trách nhiệm đôn đốc thu hồi công nợ từ khách hàng.

Máy chủ mạng cung cấp: Hạ tầng máy chủ, máy trạm , máy tính, laptop và giải pháp hạ tầng CNTT từ các thương hiệu toàn cầu như HPE, Dell, SuperMicro...

Với Mức Lương Đến 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kiến thức về SP Công Nghệ Thông Tin, thành thạo tin học văn phòng,...

- Ưu tiên nữ

- Không kinh nghiệm sẽ được đào tạo .

- Có kỹ năng văn phòng, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ứng xử,...

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng lên đến 12 tr + Thưởng KPI + Trách nhiệm

- Được đào tạo các kiến thức cơ bản về sản phẩm phần cứng của công ty và nghe cập nhật các xu hướng công nghệ mới một cách thường xuyên thông qua các Workshop được tổ chức trong và ngoài công ty.

- Được tham gia các sự kiện của các hãng CNTT trong và ngoài nước

- Bồi dưỡng kỹ năng bán hàng và đàm phán với khách hàng.

- Được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của Nhà nước.

- Team building

- Thưởng cuối năm và Lễ, Tháng 13+

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

