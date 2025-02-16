Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Kwang Sung Sprayers VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 14 Triệu

Mức lương Đến 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lô 18H. Đường số 3, KCN Lê Minh Xuân, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 14 Triệu

- Nhận đơn hàng từ Nhân viên kinh doanh, tạo đơn hàng dựa theo báo giá hoặc hợp đồng.

- Sắp xếp lịch giao hàng phù hợp.

- Làm báo cáo giao hàng, doanh số theo ngày và theo tháng.

- Tính hoa hồng, sales target của Nhân viên kinh doanh.

- Theo dõi nhận và trả hàng bảo hành.

- Theo dõi tồn kho và mua văn phòng phẩm cho văn phòng.

- Soạn và theo dõi việc gửi và nhận hợp đồng mua bán.

- Làm báo cáo công tác của Nhân viên kinh doanh.

- Hỗ trợ các công việc văn phòng khác đơn giản khác theo sự chỉ đạo của cấp trên nếu có

Thời gian làm việc:

Thứ 2 ~ Thứ 6: 8AM đến 5PM

Thứ 7: 8AM đến 4.30PM

Với Mức Lương Đến 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kinh nghiệm làm báo cáo trên Excel và tư duy nhạy bén với số liệu.

• Ngành nghề (Ưu tiên: Điểm cộng thêm cho ứng viên đã làm cho công ty sản xuất và công ty có yếu tố nước ngoài)

• Có kĩ năng làm việc độc lập

• Giao tiếp Tiếng Anh ở mức độ cơ bản.

• Trung thực, nhẫn nại.

• Biêt sử dụng Excel, Word, công cụ Translate.

Địa điểm làm việc: Lô 18H, Đường số 3, Khu công nghiệp Lê Minh Xuân, Xã Lê Minh Xuân, H. Bình Chánh, TP.HCM

Tại Công Ty TNHH Kwang Sung Sprayers VINA Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: lên đến 12 triệu

• Ngoài ra có thêm phụ cấp cơm trưa, đi lại

• Thưởng lễ, tết, lương tháng 13

• Được hưởng đầy đủ các chế độ Phúc lợi theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kwang Sung Sprayers VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin