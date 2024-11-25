Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP BẢO TÍN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 15 Triệu

Mức lương Đến 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 238 - 240 - 242 Nguyễn Oanh, Phường 17,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 15 Triệu

Chăm sóc khách hàng, tư vấn và gia tăng đơn hàng từ nguồn khách hàng cũ của công ty.

Chủ động tìm kiếm khách hàng, phát triển các kênh bán hàng như Đại lý/CTV...

Khảo sát mong muốn/insight của khách hàng để tiếp cận và tư vấn sản phẩm của công ty.

Đàm phán và kí kết hợp đồng để hoàn thành KPI đề ra.

Ghi nhận, đánh giá phản hồi từ khách hàng và thực hiện các báo cáo theo quy định.

Làm việc theo sự quản lý và phân công của Trưởng phòng.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp: Cao đẳng trở lên với chuyên ngành Kế Toán, Quản Trị Kinh Doanh, Tài Chính.

Có kinh nghiệm 6 tháng trở lên

Yêu thích và máu lửa trong kinh doanh

Năng động, nhiệt tình, kiên trì trong công việc

Từ 21-28t

Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP BẢO TÍN Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia đóng bảo hiểm xã hội, y tế theo quy định của pháp luật.

Review lương 1 năm 1 lần

Các khoản thưởng, phúc lợi hàng năm;

Lương tháng 13.

Chế độ nghỉ lễ, tết theo quy định nhà nước.

Tham gia đào tạo nội bộ định kỳ để nâng cao chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP BẢO TÍN

