Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP BẢO TÍN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP BẢO TÍN
Mức lương
Đến 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 238
- 240
- 242 Nguyễn Oanh, Phường 17,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 15 Triệu
Chăm sóc khách hàng, tư vấn và gia tăng đơn hàng từ nguồn khách hàng cũ của công ty.
Chủ động tìm kiếm khách hàng, phát triển các kênh bán hàng như Đại lý/CTV...
Khảo sát mong muốn/insight của khách hàng để tiếp cận và tư vấn sản phẩm của công ty.
Đàm phán và kí kết hợp đồng để hoàn thành KPI đề ra.
Ghi nhận, đánh giá phản hồi từ khách hàng và thực hiện các báo cáo theo quy định.
Làm việc theo sự quản lý và phân công của Trưởng phòng.
Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp: Cao đẳng trở lên với chuyên ngành Kế Toán, Quản Trị Kinh Doanh, Tài Chính.
Có kinh nghiệm 6 tháng trở lên
Yêu thích và máu lửa trong kinh doanh
Năng động, nhiệt tình, kiên trì trong công việc
Từ 21-28t
Có laptop cá nhân
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP BẢO TÍN Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia đóng bảo hiểm xã hội, y tế theo quy định của pháp luật.
Review lương 1 năm 1 lần
Các khoản thưởng, phúc lợi hàng năm;
Lương tháng 13.
Chế độ nghỉ lễ, tết theo quy định nhà nước.
Tham gia đào tạo nội bộ định kỳ để nâng cao chuyên môn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP BẢO TÍN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
