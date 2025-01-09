Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 15 Triệu

Mức lương Đến 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Phường Đa Kao,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc

- Ban hành hướng dẫn cho các tàu liên quan đến hoạt động hàng ngày;

- Phát hành và gửi cho thuyền trưởng các hướng dẫn chuyến đi.

- Theo dõi lịch trình tàu; Cập nhật, báo cáo công việc định kỳ, đột xuất.Thực hiện các thủ tục liên quan đến hoạt động khai thác tàu.

- Giám sát tất cả các hành động cần thiết để khôi phục bất kỳ sai lệch nào có thể xảy ra trong hiệu suất khai thác tàu và đảm bảo rằng các hành động này được thực hiện đúng cách.

- Kiểm tra kế hoạch bốc/dỡ hàng.

- Phối hợp với các bộ phận khác về các vấn đề liên quan đến tính chất hàng hóa, vệ sinh két chứa, hành hải an toàn, kế hoạch xếp/dỡ, v.v.

Yêu Cầu Công Việc

- Ưu tiên các ứng viên từng có kinh nghiệm làm việc trong các hãng tàu,

- Tiếng Anh thành thạo (Bắt buộc)

- Các ứng viên chưa có kinh nghiệm nếu được tuyển dụng thì sẽ được cty đào tạo chuyên môn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cạnh tranh

- Chế độ bảo hiểm theo quy định, bảo hiểm sức khỏe PVI cho CBNV và người thân

- Team building hàng năm

- Tham gia các khóa đào tạo nội bộ nâng cao nghiệp vụ

- Thời gian làm việc : Thứ 2 - Thứ 6

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT

