Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Đất Sài làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 18 Triệu

Mức lương Đến 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 50/17 Phan Văn Hớn, Tân Thới Nhất, Quận 12, Hồ Chí Minh - HCM, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 18 Triệu

- Tổ chức Tuyển dụng Chuyên viên Môi giới Bất Động Sản

- Quản lý điều hành phát triển đội ngũ khối phòng kinh doanh bán nhà phố

- Chạy chiến dịch quảng cáo marketing bán nhà trên các trang mạng xã hội Facebook, Tiktok, Youtube, Google, website batdongsan, chotot, alonhadat…

- Xây dựng chính sách khen thưởng, tạo động lực tinh thần và tổ chức các buổi training đào tạo kỹ năng bán hàng cho nhân viên

- Giám sát việc triển khai thực hiện hoàn thành chỉ tiêu KPI hàng ngày, tuần, tháng, quí năm,...

Với Mức Lương Đến 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Từ 1 năm kinh nghiệm kinh doanh, tư vấn, CSKH....

- Có kỹ năng quản lý đội nhóm, huấn luyện đào tạo nhân viên

- Thành thạo sử dụng các trang mạng xã hội như Facebook, Tiktok, Youtube, Google, website batdongsan, chotot, alonhadat…

- Khả năng phân tích thị trường ngành bất động sản mảng nhà phố

- Tính cách mềm mại nhẹ nhàng sâu lắng, giao tiếp cởi mở tinh tế

Tại Công ty cổ phần Đất Sài Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 8,0 - 18 triệu VNĐ/ Tháng

- Môi trường làm việc thân thiện

- Lương + Thưởng hoàn thành công việc được giao theo kế hoạch tháng, quý, năm …

- Khi đạt yêu cầu sẽ ký HĐLĐ được hưởng chính sách theo luật lao động VN và các chế độ nghỉ phép, tháng lương 13…

- Cơ hội tăng lương, thăng tiến ứng cử vào các vị trí quản lý trong Cty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Đất Sài

