Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG THẨM MỸ Y KHOA CHÂU Á làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG THẨM MỸ Y KHOA CHÂU Á
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG THẨM MỸ Y KHOA CHÂU Á

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG THẨM MỸ Y KHOA CHÂU Á

Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 3 lô 6 ngõ 67 Phùng Khoang , Trung Văn,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu

1. Tìm kiếm và phát triển khách hàng:
Tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.
Đảm bảo đạt được các chỉ tiêu doanh thu và KPI đề ra.
2. Tư vấn và giới thiệu sản phẩm/dịch vụ:
Tư vấn sản phẩm, dịch vụ của công ty phù hợp với nhu cầu khách hàng.
Đảm bảo cung cấp thông tin chính xác, rõ ràng và giải đáp thắc mắc của khách hàng.
3. Lập báo cáo và phân tích kết quả kinh doanh:
Lập báo cáo kết quả công việc hàng tuần, tháng và báo cáo doanh thu.
Phân tích và đưa ra chiến lược để cải thiện kết quả kinh doanh.
4. Thực hiện các nhiệm vụ khác:
Tham gia các cuộc họp, sự kiện của công ty khi cần.
Hỗ trợ các bộ phận khác khi có yêu cầu liên quan đến kinh doanh.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ít nhất 6 tháng trong lĩnh vực kinh doanh, bán hàng hoặc các công việc tương tự.
Kỹ năng giao tiếp tốt, tư duy phản biện, khả năng thuyết phục và đàm phán.
Khả năng làm việc độc lập, có tinh thần cầu tiến và khả năng chịu áp lực công việc.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành mỹ phẩm, thẩm mỹ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG THẨM MỸ Y KHOA CHÂU Á Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: Từ 7 triệu đến 18 triệu (tùy vào năng lực và kinh nghiệm).
Thưởng KPI: Theo kết quả đạt được trong công việc ( Có bảng tính cụ thể )
Thưởng doanh số: Tính theo doanh thu bán hàng, mức thưởng hấp dẫn.
Các chế độ phúc lợi: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nghỉ phép theo quy định của pháp luật.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG THẨM MỸ Y KHOA CHÂU Á

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG THẨM MỸ Y KHOA CHÂU Á

CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG THẨM MỸ Y KHOA CHÂU Á

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 3 lô 6 ngõ 67 Phùng Khoang , Trung Văn

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

