Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TYCHECO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TYCHECO VIỆT NAM
Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 31 TT5 VOV Mễ Trì,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu
Listing sản phẩm trên store
Quản lý vận hành store
Chủ động tìm kiếm, tối ưu bộ keyword, ads, hình ảnh của sản phẩm
Tiếp nhận và xử lý đơn hàng kịp thời
Chăm sóc khách hàng trên sàn
Báo cáo lên cấp trên về tiến độ, kết quả kinh doanh
Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: Tối thiểu 3-6 tháng ở vị trí Seller TikTok
Tiếng anh cơ bản
Có khả năng tìm kiếm và nắm bắt về xu hướng trên nền tảng TikTok
Tiếng anh cơ bản
Có khả năng tìm kiếm và nắm bắt về xu hướng trên nền tảng TikTok
Tại CÔNG TY TNHH TYCHECO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 8 triệu - 10 triệu/tháng + Thưởng doanh số bán hàng .
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong ngành Dropship.
BHXH theo Luật hiện hành
Phụ cấp ăn trưa: 35.000 VNĐ/ngày
Phụ cấp xăng xe và đi lại
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung và năng động
Đi du lịch, team building cùng công ty 2 lần/năm
Thưởng lễ tết, sinh nhật, tháng lương 13,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TYCHECO VIỆT NAM
