Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TYCHECO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 31 TT5 VOV Mễ Trì,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Listing sản phẩm trên store

Quản lý vận hành store

Chủ động tìm kiếm, tối ưu bộ keyword, ads, hình ảnh của sản phẩm

Tiếp nhận và xử lý đơn hàng kịp thời

Chăm sóc khách hàng trên sàn

Báo cáo lên cấp trên về tiến độ, kết quả kinh doanh

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Tối thiểu 3-6 tháng ở vị trí Seller TikTok

Tiếng anh cơ bản

Có khả năng tìm kiếm và nắm bắt về xu hướng trên nền tảng TikTok

Tại CÔNG TY TNHH TYCHECO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8 triệu - 10 triệu/tháng + Thưởng doanh số bán hàng .

Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong ngành Dropship.

BHXH theo Luật hiện hành

Phụ cấp ăn trưa: 35.000 VNĐ/ngày

Phụ cấp xăng xe và đi lại

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung và năng động

Đi du lịch, team building cùng công ty 2 lần/năm

Thưởng lễ tết, sinh nhật, tháng lương 13,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TYCHECO VIỆT NAM

