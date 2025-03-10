Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH HI-MEC VIỆT NAM - CHI NHÁNH TP HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 100 Ngõ 168 Kim Giang - Tổ 31, Phường Đại Kim,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu

• Tư vấn bán hàng qua fanpage, zalo, tiếp đón khách hàng trực tiếp tại cửa hàng.

• Tiếp nhận và xử lý các đơn hàng từ khách lẻ / đại lý.

• Điều phối, sắp xếp, bố trí phương tiện để giao hàng.

• Seeding, giới thiệu sản phẩm lên các group facebook/ website/ diễn đàn liên quan đến Thẩm mỹ, Y Tế và Chăm sóc sức khỏe...

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Kinh nghiệm làm việc: 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

• Có kiến thức về Marketing và vận hành các nền tảng Marketing là một lợi thế

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm mỹ, làm đẹp, y tế, công nghiệp, TMĐT...

• Thấu hiểu những mong muốn và lắng nghe khách hàng.

• Có kỹ năng đàm phán thuyết phục.

Tại CÔNG TY TNHH HI-MEC VIỆT NAM - CHI NHÁNH TP HỒ CHÍ MINH Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng: 8-11 triệu (Thỏa thuận theo năng lực làm việc) + Lương KPI

• Thưởng lễ, Lương T13, thưởng cuối năm, Team Building theo chính sách công ty

• Được cung cấp đầy đủ các phương tiện, thiết bị để nâng cao chất lượng hiệu quả công việc.

• Xét tăng lương phù hợp với đánh giá năng lực.

• Có 12 ngày phép/năm; Sau 2 tháng thử việc được tham gia đầy đủ BHXH, BHTN, BHYT và các chế độ phúc lợi khác theo đúng quy định của luật Lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HI-MEC VIỆT NAM - CHI NHÁNH TP HỒ CHÍ MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin