Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DÒNG CHẢY THỜI GIAN làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 228 Đường Láng, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa

- Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của cửa hàng để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.

- Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả,và tiến hành chốt giao dịch

- Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.

- Tìm kiến nguồn khách hàng mới, mở rộng phát triển quan hệ.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

(Đối với các khách hàng hẹn tới cửa hàng để xem thì sẽ xuống cửa hàng để tư vấn)

- Có kinh nghiệm bán hàng, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng đồng hồ hoặc trang sức.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, thân thiện và nhiệt tình.

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

- Trung thực, chăm chỉ và có trách nhiệm trong công việc.

- Ngoại hình ưa nhìn, gọn gàng và lịch sự.

- Lương cứng và hoa hồng theo doanh số bán hàng. (Lương cứng 5 triệu + hh max 4%)

- Thưởng theo hiệu quả công việc và các chế độ phúc lợi khác.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

- Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DÒNG CHẢY THỜI GIAN

