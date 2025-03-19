Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần VinaWater làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - C5 Lô 18 - Khu đô thị Định Công, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu

- Tìm kiếm và triển khai phát triển khách hàng mục tiêu, khách hàng mới. Tạo và xây dựng cộng đồng khách hàng trên Zalo, Facebook,...

- Chăm sóc KHG từ xa. Duy trì và phát triển thói quen mua hàng của KH nhằm phát triển tối đa doanh số tiềm năng của khách hàng.

- Đăng bài viết về sản phẩm của công ty trên các kênh thông tin, làm video, hình ảnh.

- Giải đáp thắc mắc của KH về sản phẩm và các chương trình khuyến mại khách hàng quan tâm.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có tác phong làm việc tỉ mỉ và chuyên nghiệp.

- Là người trung thực, tử tế và cầu tiến.

- Yêu thích bán hàng

Tại Công ty cổ phần VinaWater Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 8 triệu - 15 triệu++/tháng (Bao gồm lương cứng + phụ cấp, thưởng doanh số). Thu nhập tùy theo năng lực, doanh số càng cao, thu nhập càng cao.

- Được tham gia các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước khi ký hợp đồng lao động chính thức

- Được đào tạo và hướng dẫn trong thời gian thử việc.

- Du lịch, nghỉ dưỡng, liên hoan...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần VinaWater

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin