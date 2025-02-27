Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Quốc Tế Toàn Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Quốc Tế Toàn Phát
- Hồ Chí Minh:
- Ap Bac Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu
1. Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng trên nền tảng Alibaba (Được đào tạo chuyên môn)
- Liên hệ và tư vấn khách hàng về sản phẩm và dịch vụ của công ty.
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng.
2. Đảm bảo việc gửi báo giá và đơn hàng:
- Lập báo giá cho khách hàng dựa trên yêu cầu khách.
- Theo dõi việc gửi báo giá và đơn hàng cho khách hàng.
- Xử lý các yêu cầu chỉnh sửa đơn hàng từ khách hàng.
3. Quản lý và duy trì hồ sơ khách hàng:
Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Siêng năng chịu khó
- Ham học hỏi
Tại Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Quốc Tế Toàn Phát Thì Được Hưởng Những Gì
- Trong quá trình thực tập có được hỗ trợ lương và xác nhận đầy đủ quá trình.
- Sau thực tập nếu đủ tiêu chí của công ty được giữ lại làm nhân viên chính thức.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Quốc Tế Toàn Phát
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
