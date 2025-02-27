Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Quốc Tế Toàn Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Ap Bac Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

1. Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng trên nền tảng Alibaba (Được đào tạo chuyên môn)

- Liên hệ và tư vấn khách hàng về sản phẩm và dịch vụ của công ty.

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng.

2. Đảm bảo việc gửi báo giá và đơn hàng:

- Lập báo giá cho khách hàng dựa trên yêu cầu khách.

- Theo dõi việc gửi báo giá và đơn hàng cho khách hàng.

- Xử lý các yêu cầu chỉnh sửa đơn hàng từ khách hàng.

3. Quản lý và duy trì hồ sơ khách hàng:

Yêu Cầu Công Việc

- Ưu tiên sinh viên các ngành: QTKD, Thương Mại, KD Quốc Tế, ...

- Siêng năng chịu khó

- Ham học hỏi

Tại Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Quốc Tế Toàn Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đạo tạo cặn kẽ và có kinh nghiệm thực tiễn sâu sắc.

- Trong quá trình thực tập có được hỗ trợ lương và xác nhận đầy đủ quá trình.

- Sau thực tập nếu đủ tiêu chí của công ty được giữ lại làm nhân viên chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Quốc Tế Toàn Phát

