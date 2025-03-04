Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN RJK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Tư vấn sản phẩm, dự án đến khách hàng cấp cao của công ty.

Khách hàng của công ty (bộ phận marketing chạy) đảm bảo hiệu quả cao.

Gọi điện cho khách hàng thăm hỏi và chăm sóc khách hàng cũ.

Theo dõi, giải quyết những vấn đề, yêu cầu từ khách hàng.

Công việc cụ thể sẽ được hướng dẫn chi tiết khi vào làm việc.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, 4 hoặc các bạn mới ra trường, đang chờ bằng...

Chăm chỉ, nhiệt tình, ham học hỏi, có tinh thần cầu tiến.

Kỹ năng đàm phán và giao tiếp tốt.

Nhân viên chưa kinh nghiệm được hướng dẫn đào tạo chuyên nghiệp.

Ưu tiên các bạn có laptop.

Tại CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN RJK Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ chi phí thực tập (Tháng đầu 1.000.000/ tháng, qua tháng thứ 2 2.000.000/tháng + được thưởng doanh thu dựa theo kết quả kinh doanh, hỗ trợ dấu mộc thực tập.

Công ty hỗ trợ hotline, chi phí điện thoại.

Thưởng cho nhân viên đạt danh hiệu xuất sắc, tuần, tháng.

Không áp đặt chỉ tiêu danh số.

Cơ hội được trở thành nhân viên chính thức và thăng tiến lên (trưởng nhóm hoặc trưởng phòng).

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, sếp tâm lý.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN RJK

