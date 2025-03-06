Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Talentbase Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

[Nội dung Công việc]

Vị trí này, với tư cách là Nhân viên Kinh doanh Phát triển Cửa hàng, bạn sẽ phụ trách phát triển cửa hàng bán lẻ.

(Cửa hàng tạp hóa, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng thuốc và các cửa hàng thương mại khác.)

Bạn sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ quá trình, từ việc thảo luận với khách hàng, đề xuất và

lập kế hoạch phát triển cửa hàng, lập kế hoạch, phối hợp với các bộ phận khác, xử lý

xuất nhập khẩu, cho đến khi phân phối. Đồng thời theo dõi và chăm sóc theo thời gian.

[Chi tiết công việc]

- Hỏi và thảo luận về các yêu cầu của khách hàng về phát triển, thiết kế và xây dựng cửa hàng

- Chuẩn bị tài liệu hoặc PPT để trình bày

- Đề xuất và lập kế hoạch thiết kế nội thất cửa hàng, giải thích về nội thất của cửa hàng

& các sản phẩm

- Liên lạc với các nhà thầu, chủ đầu tư hoặc các bên liên quan khác để phát triển dự án

- Xử lý các vấn đề về hóa đơn và đặt hàng

- Tìm kiếm các mặt hàng phù hợp từ danh mục hoặc đưa ra ý tưởng sản phẩm mới và liên lạc với bộ phận thiết kế

đội

- Lập kế hoạch và giám sát tiến độ thi công, lắp đặt

- Phối hợp với bộ phận thiết kế, phát triển sản phẩm hoặc bộ phận khác có nhu cầu.

- Xử lý vấn đề nhập khẩu

- Về cơ bản xử lý và hỗ trợ khách hàng hiện tại.

- Sản phẩm sẽ được sản xuất tại Việt Nam, còn Trung Quốc, Nhật Bản và nhập khẩu về Việt Nam.

- Đi công tác (thỉnh thoảng/trong phạm vi toàn bộ Việt Nam và Nhật Bản)

* Kinh doanh đa dạng các mặt hàng như:

Gian hàng, Toa xe, Trưng bày, Phụ kiện khuyến mại, Xe đẩy hàng, Mặt trước và cuối cửa hàng

thiết bị hoặc vv