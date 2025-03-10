Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM - ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP HÀ NỘI (DDKD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Toà nhà Pico Plaza 20A Cộng Hoà, P.12,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu

- Tư vấn, hướng dẫn Kh qua điện thoại về các điều khoản vay và thực hiện thủ tục vay trên hồ sơ có sẵn (tư vấn lead khách hàng dựa trên Data có sẵn)

- Tiếp nhận, kiểm tra, đảm bảo các yêu cầu của bộ hồ sơ .

- Được hỗ trợ, sử dụng cơ sở dữ liệu, công cụ, phần mềm hệ thống của công ty.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không nợ xấu.

- Có sự kiên trì, tận tâm và cố gắng trong công việc.

- Kỹ năng đạo tạo nhân viên tốt

- Siêng năng chăm chỉ.

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp THPT trở lên (mọi chuyên ngành)

- Kỹ năng giao tiếp tốt, nhiệt tình, thích giao lưu và mở rộng mối quan hệ

Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM - ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP HÀ NỘI (DDKD) Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương CB up to 6tr250 + Bonus (thu nhập bình quân 8tr5 - hơn 15tr/tháng)

- Thử việc 2 tháng (nhận full lương)

- Ký hợp đồng lao động

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN

- Lương tháng 13, thưởng lễ tết, sinh nhật, 8/3, 30/04-1/5, trung thu, 2/9,...

- Quyền lợi nghỉ phép hàng năm, nghỉ thai sản

- Tham gia các chương trình đào tạo chuyên nghiệp và hoàn chỉnh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM - ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP HÀ NỘI (DDKD)

