Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Lủ Ban làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 385 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu

- Chủ động đăng bài viết và tìm kiếm khách hàng có nhu cầu thuê phòng trọ, căn hộ dịch vụ tại TP.HCM

- List danh sách nhóm khách hàng tiềm năng công ty sẽ cung cấp (các nhóm Facebook, Zalo hiệu quả có tương tác mà trước giờ và hiện tại công ty vẫn đang làm, các dự án nguồn hàng)

- Tư vấn khách hàng về dự án phòng trọ, căn hộ dịch vụ công ty có sẵn kèm hình ảnh, video

- Hỗ trợ khách hàng đi xem phòng và chốt khách

- Báo cáo kết quả làm việc mỗi ngày

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có điện thoại smartphone hoặc laptop.

- Có trách nhiệm và tâm huyết trong công việc.

- Có khả năng giao tiếp tốt, thái độ văn minh lịch sự khi tư vấn khách hàng.

- Sử dụng thành thạo mạng xã hội, có thời gian chủ động, linh hoạt.

- Luôn tư duy để bán hàng tốt, hiệu quả, sáng tạo

- Thời gian làm việc tối thiểu 3 ca/tuần

Tại Công Ty TNHH Lủ Ban Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia đào tạo các kỹ năng chuyên môn: bán hàng, marketing, đàm phán, giải quyết vấn đề

- Thu nhập từ 1 - 20 triệu VNĐ (phụ thuộc vào kết quả giao dịch thành công)

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, lộ trình thăng tiến rõ ràng

- Được thưởng đội nhóm, thưởng cá nhân có kết quả xuất sắc trong tuần, trong tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Lủ Ban

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin