Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Myspa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 117 - 119 Trần Nguyên Đán, phường 3, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Tư vấn, giải đáp thắc mắc cho khách hàng về sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Hỗ trợ khách hàng trong quá trình lựa chọn sản phẩm/dịch vụ phù hợp với nhu cầu.

Chăm sóc, duy trì mối quan hệ với khách hàng trước, trong và sau khi mua hàng/dịch vụ.

Có kinh nghiệm tư vấn bán hàng là lợi thế,

Không kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Có laptop cá nhân

Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chủ động trong công việc.

Lương cơ bản + hoa hồng + thưởng doanh số.

Được đào tạo kỹ năng tư vấn, bán hàng.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến.

Hưởng các chế độ bảo hiểm, phúc lợi theo quy định.

