Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Myspa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Myspa
Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 117
- 119 Trần Nguyên Đán, phường 3, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu
Tư vấn, giải đáp thắc mắc cho khách hàng về sản phẩm/dịch vụ của công ty.
Hỗ trợ khách hàng trong quá trình lựa chọn sản phẩm/dịch vụ phù hợp với nhu cầu.
Chăm sóc, duy trì mối quan hệ với khách hàng trước, trong và sau khi mua hàng/dịch vụ.
Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm tư vấn bán hàng là lợi thế,
Không kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Có laptop cá nhân
Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chủ động trong công việc.
Không kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Có laptop cá nhân
Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chủ động trong công việc.
Tại Công ty Cổ phần Myspa Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản + hoa hồng + thưởng doanh số.
Được đào tạo kỹ năng tư vấn, bán hàng.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến.
Hưởng các chế độ bảo hiểm, phúc lợi theo quy định.
Được đào tạo kỹ năng tư vấn, bán hàng.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến.
Hưởng các chế độ bảo hiểm, phúc lợi theo quy định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Myspa
