Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Novopharm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Novopharm
Hồ Chí Minh
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu
Quản lý và phát triển hệ thống kinh doanh trong khu vực phụ trách, đảm bảo mục tiêu doanh số và mở rộng thị trường.
Lập kế hoạch chiến lược kinh doanh theo từng giai đoạn, đánh giá hiệu quả và tối ưu hoạt động bán hàng.
Kết hợp triển khai hoạt động Marketing, chương trình khuyến mãi, chiến dịch bán hàng, nhằm đạt mục tiêu chung của hệ thống
Báo cáo định kỳ với Ban Giám đốc, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu suất bán hàng và phát triển đội nhóm.
Đây là vị trí dành cho những ứng viên có tư duy chiến lược, khả năng lãnh đạo mạnh mẽ và mong muốn phát triển sự nghiệp lâu dài trong ngành dược phẩm.
Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty TNHH Novopharm Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia đào tạo chuyên sâu về quản lý, kinh doanh, chiến lược bán hàng.
Cơ hội thăng tiến cao lên vị trí Giám đốc Kinh doanh Khu vực hoặc Giám đốc Kinh doanh Toàn quốc.
Hưởng đầy đủ BHXH – BHYT – BHTN ngay khi ký hợp đồng chính thức.
Thưởng lễ, Tết, sinh nhật, hiếu hỷ, ốm đau, ghi nhận thành tích kinh doanh xuất sắc.
Du lịch hàng năm, tham gia Team Building…
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Novopharm
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
