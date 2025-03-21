Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Novopharm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Quản lý và phát triển hệ thống kinh doanh trong khu vực phụ trách, đảm bảo mục tiêu doanh số và mở rộng thị trường.

Lập kế hoạch chiến lược kinh doanh theo từng giai đoạn, đánh giá hiệu quả và tối ưu hoạt động bán hàng.

Kết hợp triển khai hoạt động Marketing, chương trình khuyến mãi, chiến dịch bán hàng, nhằm đạt mục tiêu chung của hệ thống

Báo cáo định kỳ với Ban Giám đốc, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu suất bán hàng và phát triển đội nhóm.

Đây là vị trí dành cho những ứng viên có tư duy chiến lược, khả năng lãnh đạo mạnh mẽ và mong muốn phát triển sự nghiệp lâu dài trong ngành dược phẩm.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty TNHH Novopharm Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, hấp dẫn (Lương cứng + Thưởng doanh số + Phụ cấp)

Được tham gia đào tạo chuyên sâu về quản lý, kinh doanh, chiến lược bán hàng.

Cơ hội thăng tiến cao lên vị trí Giám đốc Kinh doanh Khu vực hoặc Giám đốc Kinh doanh Toàn quốc.

Hưởng đầy đủ BHXH – BHYT – BHTN ngay khi ký hợp đồng chính thức.

Thưởng lễ, Tết, sinh nhật, hiếu hỷ, ốm đau, ghi nhận thành tích kinh doanh xuất sắc.

Du lịch hàng năm, tham gia Team Building…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Novopharm

