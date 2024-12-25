Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI FTA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 24 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Gọi điện xác nhận đơn hàng, thời gian lấy hàng với khách, thời lượng mỗi cuộc gọi chỉ khoảng 30s - 1 phút. Data nóng, chất lượng, tỉ lệ chốt cao. ( Do đã có Bộ phận Trực page tư vấn kỹ qua tin nhắn nên chỉ cần gọi xác nhận đơn hàng)

Làm việc trực tiếp với ship để ship giao hàng cho khách có nhu cầu

Chuyên về mảng sản phẩm trang sức đá phong thủy, sản phẩm tiềm năng, khách hàng dễ tính, data nóng, dồi dào, chất lượng.

Tỷ lệ chốt hiện tại dao động từ 85-92%.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có laptop cá nhân, chăm chỉ

Làm được cả 2 ca hành chính và ca tối

Ưu tiên đã có kinh nghiệm sale, telesale

Ưu tiên nữ từ 18 tuổi trở lên( sn 98 - 2k2).

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI FTA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương ca HC: 6,500,000 VND. Giờ làm | 08:30-17:30

Lương ca tối: 3,000,000 VND. Giờ làm | 18:30- 22:00 ( Được làm tại nhà )

Không ép KPI, được chủ động đăng ký lịch làm

Thu Nhập từ 12 - 15 triệu (Lương cứng + com + thưởng tuần + thưởng tháng + Best Sale + thưởng nóng + thưởng chuyên cần )

Xét tăng Lương 6 tháng 1 lần, lộ trình thăng tiến rõ ràng

Tính lương tháng 13, thưởng lễ tết áp dụng theo đúng luật lao động

Tham gia đầy đủ bảo hiểm theo quy định của nhà nước

Môi trường năng động, hoà đồng, trẻ trung với các buổi team building, team dinner.

Thử việc từ 15-30 ngày (85% lương CB, 100% com, thưởng đầy đủ)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI FTA GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin