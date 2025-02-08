Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Bảo Lâm làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - KM01 Phan trọng tuệ , Vĩnh Quỳnh , Thanh Trì , Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu

- Triển khai kế hoạch kinh doanh từ Công ty mảng phụ tùng oto Trung Quốc

- Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh theo Tháng và đạt chỉ tiêu phòng kinh doanh phụ trách.

- Thay mặt công ty, tiếp thị sản phẩm, mở rộng thị trường các tỉnh, tìm kiếm các khách hàng tiềm năng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh

- Nắm bắt được nhu cầu của Khách hàng, các vấn đề Khách hàng gặp phải và đề xuất giải pháp phù hợp với nhu cầu của Khách hàng.

- Hỗ trợ KH sau bán hàng, xây dựng mối quan hệ lâu dài với Khách hàng.

- Tham vấn cho giám đốc những ý tưởng sáng tạo, thúc đẩy kinh doanh.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm

Bằng cấp

Giới tính

Độ tuổi

- Nam /Nữ từ 20 - 27 tuổi, ngoại hình ưu nhìn, giao tiếp tốt

- Tốt nghiệp các trường trung cấp, cao đẳng, đại học các trường kỹ thuật, thương mại

- Có đạo đức và phẩm chất cá nhân tốt: đam MÊ với nghề, chính trực, nhất quán, dám chịu trách nhiệm, có tinh thần cầu tiến;

- Trung thực, cẩn thận, tác phong nhanh nhẹn, tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc và doanh số

- Khả năng làm việc độc lập cao, kỹ năng làm việc theo nhóm.

- Tự tin trong giao tiếp, đàm phán và có sức thuyết phục cao.

- Có laptop riêng, sử dụng được tin học văn phòng

- Ứng viên thể hiện tầm nhìn, có kế hoạch kinh doanh cụ thể là một thế mạnh và SẼ được xem xét nhận việc ngay.

Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Bảo Lâm Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc từ Thứ 2 - Thứ 7, Nghỉ Chủ Nhật

- Lương cứng + thưởng doanh thu + hỗ trợ điện thoại + trực hàng. Lương từ 8 - 25 triệu/tháng

- Được đào tạo về sản phẩm,kỹ năng bán hàng,chăm sóc sau bán hàng

- Phụ cấp khi đi công tác xa theo chế độ của công ty.

- Môi trường làm việc có tính chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và cởi mở

- Chế độ nghỉ dưỡng, team building hằng năm

- Luôn có cơ hội thăng tiến trong công việc nghề nghiệp

- Phỏng vấn và đi làm ngay nếu đạt yêu cầu

- Công việc ổn định và lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Bảo Lâm

