Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng và Dịch Vụ Azhomes làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 34T Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu

- Giới thiệu, tư vấn, về các dự án của công ty đang phân phối

- Chăm sóc khách hàng theo data công ty hỗ trợ

- Nhận khách tiềm năng từ MKT

- Tìm kiếm và tiếp cận các khách hàng tiềm năng bán hàng cho từng dự án

- Thực hiện giao dịch dưới sự hướng dẫn của Trưởng phòng nhiều kinh nghiệm và các cấp Lãnh đạo Công ty

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chỉ cần bạn tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học.

- Có kinh nghiệm làm việc từ 1 năm trở lên ( Hoặc sinh viên mới ra trường nhiệt huyết và năng động )

Yêu cầu có laptop

- Sử dụng vi tính văn phòng tốt, thành thạo MS Office và Email. Thành thạo kỹ năng sử dụng internet, am hiểu marketing online là một lợi thế.

- Kỹ năng bán hàng, giao tiếp tốt.

- Có khát khao làm giàu từ bất động sản, yêu thích KD

- Tích cực, chịu khó, cầu tiến, mong muốn kiếm tiền, Có tinh thần học hỏi, siêng năng, nhanh nhẹn.

Tại Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng và Dịch Vụ Azhomes Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương hỗ trợ: 5tr lươngcứng + Hoa hồng + thưởng. Thu nhập không dưới 10tr

: 5tr lươngcứng + Hoa hồng + thưởng. Thu nhập không dưới 10tr

- Thu nhập không giới hạn

- Chế độ đãi ngộ cao (có thưởng cho nhân viên đạt danh hiệu nhân viên kinh doanh xuất sắc hàng tháng/ năm)

- Được nhận khách hàng luân chuyển từ nguồn khách Marketing của công ty.

- Hưởng hàng loạt các phúc lợi liên quan đến sức khỏe, đời sống tinh thần

- Tham gia các sự kiện quan trọng như Company Birthday, 8/3, 20/10, Halowen, giáng sinh, yep

- Đi du lịch Company Trip với công ty, thưởng các chuyến du lịch

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng và Dịch Vụ Azhomes

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin