Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Minh Minh Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Công ty TNHH Minh Minh Group
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Công ty TNHH Minh Minh Group

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Minh Minh Group

Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Toà Gems Office, số 4 ngõ 48 Nguyễn Chánh, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu

- Tìm kiếm và phát triển các cơ hội kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, bao gồm việc xác định nhu cầu và xu hướng thị trường.
- Tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong việc lựa chọn các sản phẩm bất động sản phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của họ.
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng, đối tác và các bên liên quan để thúc đẩy doanh số bán hàng.
- Thực hiện các chiến lược marketing và quảng bá sản phẩm bất động sản nhằm tăng cường nhận diện thương hiệu và thu hút khách hàng.
- Phân tích thị trường và báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ để đưa ra các giải pháp cải tiến hiệu quả kinh doanh.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc các lĩnh vực liên quan.
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản hoặc các lĩnh vực liên quan.
- Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt, có khả năng xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng.
- Am hiểu thị trường bất động sản, các quy định pháp lý và quy trình giao dịch liên quan.
- Sử dụng thành thạo các công cụ văn phòng (Word, Excel, PowerPoint) và phần mềm quản lý bất động sản.
- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, sẵn sàng chịu áp lực công việc cao.

Tại Công ty TNHH Minh Minh Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, bao gồm 13 tháng lương và thưởng theo hiệu quả công việc.
- Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
- Hỗ trợ chi phí đi lại và ăn trưa trong giờ làm việc.
- Cơ hội tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn và phát triển nghề nghiệp.
- Nghỉ phép năm theo quy định của Bộ Luật Lao động, cùng với các ngày lễ tết theo quy định.
- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Minh Minh Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Minh Minh Group

Công ty TNHH Minh Minh Group

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 579 - 581 Đường 29 tháng 3 , Hoà Xuân , Cẩm Lệ , TP Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

