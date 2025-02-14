Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN SÁNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 90A Đặng Tiến Đông, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội - 324/1 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Tìm kiếm & phát triển thị trường khách hàng tiềm năng (khu vực được phân công phụ trách);

Chăm sóc, hỗ trợ các khách hàng cũ mà Công ty cung cấp, duy trì quan hệ mua hàng với các đại lý, đối tác;

Theo dõi và tư vấn báo giá, ký kết hợp đồng, nghiệm thu;

Hỗ trợ & xử lý khiếu nại, sản phẩm lỗi cho khách hàng (nếu có);

Thực hiện theo chỉ đạo và báo cáo kết quả công việc cho cấp trên

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên tốt nghiệp ngành QTKD, Kinh tế,…;

Nam độ tuổi: 22 - 27 tuổi;

Không yêu cầu kinh nghiệm;

Giao tiếp tốt, nhạy bén, linh hoạt xử lý tình huống trong công việc;Khả năng sắp xếp, chịu áp lực trong công việc;

Ưu tiên: có kinh nghiệm phát triển thị trường tất cả các ngành sale B2B.

Tại CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN SÁNG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thử việc = 100% LCB + PC xăng xe + PC điện thoại;

Thu nhập chính thức = LCB + PC xăng xe + PC điện thoại + Thưởng hiệu quả công việc hằng năm + Hoa hồng theo doanh số;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN SÁNG VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.