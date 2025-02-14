Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN SÁNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN SÁNG VIỆT NAM
Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Số 90A Đặng Tiến Đông, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội
- 324/1 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 10
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu
Tìm kiếm & phát triển thị trường khách hàng tiềm năng (khu vực được phân công phụ trách);
Chăm sóc, hỗ trợ các khách hàng cũ mà Công ty cung cấp, duy trì quan hệ mua hàng với các đại lý, đối tác;
Theo dõi và tư vấn báo giá, ký kết hợp đồng, nghiệm thu;
Hỗ trợ & xử lý khiếu nại, sản phẩm lỗi cho khách hàng (nếu có);
Thực hiện theo chỉ đạo và báo cáo kết quả công việc cho cấp trên
Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên tốt nghiệp ngành QTKD, Kinh tế,…;
Nam độ tuổi: 22 - 27 tuổi;
Không yêu cầu kinh nghiệm;
Giao tiếp tốt, nhạy bén, linh hoạt xử lý tình huống trong công việc;Khả năng sắp xếp, chịu áp lực trong công việc;
Ưu tiên: có kinh nghiệm phát triển thị trường tất cả các ngành sale B2B.
Tại CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN SÁNG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập thử việc = 100% LCB + PC xăng xe + PC điện thoại;
Thu nhập chính thức = LCB + PC xăng xe + PC điện thoại + Thưởng hiệu quả công việc hằng năm + Hoa hồng theo doanh số;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN SÁNG VIỆT NAM
