Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DAESANG ĐỨC VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Bán hàng trực tiếp trên tuyến: chăm sóc,bổ sung hàng hóa, hỗ trợ luân chuyển date cho khách hàng. Đảm bảo các điểm bán được bổ sung hàng kịp thời không bị thiếu hàng.Chịu trách nhiệm thu tiền những đơn hàng mình giao.Chịu trách nhiệm hoàn thành doanh số trên tuyến bán hàng được giao

Triển khai các chương trình khuyến mại, chiết khấu của công ty đến khách hàng.

Nắm rõ tất cả các mã hàng đang bán (cũ lẩn mới) về thành phần,chất lượng, giá cả...

Nắm tốt các kỷ năng về sản phẩm: màu sắc, quy cách đóng gói sản phẩm, kiểu dáng, giá cả, bao bì, dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Bảo Quản Hàng Hoá: Các nhân viên có nhiệm vụ luôn chăm chút hàng hoá, giữ gìn vệ sinh sản phẩm, hướng dẫn khách hàng xem, kiểm tra sản phẩm đúng cách. Báo cáo ngay với cửa hàng khi phát hiện ra các hiện tượng mất mát, cố ý phá hoại sản phẩm.

Trưng Bày hàng hoá: Chăm sóc đảm bảo khách hàng bảo quản trong tủ đúng nhiệt độ quy định, sắp xếp hàng hóa trong tủ bảo quản sao cho bắt mắt, tiện lợi để người mua hàng dễ lấy nhất

Triển khai các vật dụng dụng cụ bán hàng hỗ trợ cho khách hàng.

Phối hợp triển khai các chương trình sampling, comado...của công ty theo kế hoạch từng vùng do Trưởng chi nhánh điều động

Tham gia các hoạt động liên quan đến bán hàng do sự điều động của công ty, trưởng bộ phận