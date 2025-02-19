Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Máy tính Nam Kinh làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 3 toà nhà Tiến Phú, KCN Vĩnh Hoàng, Hoàng Mai, HN, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng quán game net, khách lẻ online chào bán các sản phẩm gaming như: Bàn phím, chuột, headphone gaming...

- Mở rộng, tìm kiếm đối tác mới, chăm sóc hệ thống nhà phân phối, đại lý.

- Có khả năng phát triển các sản phẩm mới

- Lên ý tưởng, chiến dịch offline, online trên các kênh mạng xã hội (Tiktok, Facebook, Instagram, Youtube...).

- Quay sửa video đơn giản đăng tiktok, livestream bán hàng tiktok.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam, nữ dưới 30 tuổi.

- Yêu thích, đam mê kinh doanh, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, chăm chỉ, thật thà, hòa đồng.

- Khả năng bắt "trend" tốt

- NHIỆT TÌNH với các hoạt động của Công ty.

- Có nhu cầu làm việc lâu dài.

Tại Công ty TNHH Máy tính Nam Kinh Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập lương cứng + thưởng theo doanh thu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Máy tính Nam Kinh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.