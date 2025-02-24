Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh – Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Y Sinh làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh – Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Y Sinh làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Chi Nhánh – Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Y Sinh
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
Chi Nhánh – Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Y Sinh

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Chi Nhánh – Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Y Sinh

Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Khu đô thị mới Hạ Đình

- cuối ngõ 214 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu

- Thiết lập mối quan hệ, giới thiệu SP vào các kênh như: Nhà thuốc, hệ thống chuỗi CH Mẹ và bé, Phòng khám, Trung tâm Y tế, Cửa hàng, Công ty, bệnh viện…
- Bán hàng đạt chỉ tiêu doánh số.
- Theo dõi tiến độ giao hàng trên hợp đồng, theo dõi công nợ
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Trung cấp trở lên, tốt nghiệp các ngành về: Y tế, Dược phẩm, Công nghệ sinh học, Kỹ thuật, kinh tế và các chuyên ngành liên quan
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng Dược, Thiết bị y tế, có kinh nghiệm bán hàng kênh OTC hoặc B2B, có nguồn data dữ liệu KH thuộc kênh phân phối sản phẩm của Công ty.
- Sức khỏe tốt, giao tiếp khéo léo
- Thái độ làm việc nghiêm túc, chịu khó, bám sát công việc, tinh thần trách nhiệm cao
- Có khả năng làm việc theo nhóm, làm việc độc lập và chịu được áp lực trong công việc, chấp nhận đi công tác tỉnh, làm việc ngoài giờ khi Công ty yêu cầu.
- Biết sử dụng vi tính văn phòng phục vụ công việc
- Tuổi từ: 22 - 35

Tại Chi Nhánh – Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Y Sinh Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc 05 ngày/tuần, nghỉ thứ 7&CN
- Lương cơ bản: 8.000.000 đồng/tháng + thưởng KPI doanh thu, độ phủ thu nhập bình quân 10 triệu - 20 triệu / Tháng (theo năng lực ứng viên)
+ Đồng phục Công ty cấp phát miễn phí
- Được tham gia các khóa về chuyên môn nhằm nâng cao năng lực bản thân, được Công ty tài trợ một phần hoặc 100% học phí tùy vào mỗi khóa học
- Phúc lợi:
+Tham gia BHXH theo quy định của Luật
+ Thưởng tháng 13
+ Phúc lợi theo chính sách từ Công đoàn: Sinh nhật, cưới hỏi, đau ốm, sinh con, 8/3 …
+ Thưởng Dự án/Thưởng theo HQCV (KPIs)/Thưởng bán hàng nếu đạt KPIs quý/ Thưởng cuối năm nếu đạt chỉ tiêu doanh số trong năm…
+ Du lịch 1 lần/năm
+ Tham gia sự kiện do Công ty tổ chức
- Cơ hội thăng tiến lên Quản lý vùng/Teamleader nếu năng lực phù hợp
- Phúc lợi khác theo quy định Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh – Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Y Sinh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Chi Nhánh – Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Y Sinh

Chi Nhánh – Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Y Sinh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: A2-BT6 Khu đô thị mới Hạ Đình, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

