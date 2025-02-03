Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Nowzone Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Đặt hẹn, Chăm sóc, Tư Vấn FHC, Trình Bày giải pháp BMH, Chốt HD, Xử Lý Từ Chối

• Ghi nhận phản hồi giải đáp thắc mắc từ KH

• FHC Phân tích nhu cầu của KH

• Thiết kế và tư vấn các kế hoạch tài chính bảo hiểm tối ưu cho khách hàng.

• Tìm kiếm cơ hội bán hàng, bán hàng chéo từ các khách hàng hiện có dựa trên nhu cầu của khách hàng

• Xây dựng và duy trì mối quan hệ vững chắc với khách hàng và nhân viên nội bộ để cung cấp dịch vụ khách hàng tốt và các giải pháp tài chính toàn diện khi cần thiết

• Trực tiếp tạo doanh thu và đóng góp vào năng suất của toàn bộ chi nhánh để đáp ứng mục tiêu bán hàng đã xác định

• Chào đón khách hàng, tiếp nhận ý kiến và hỗ trợ khách hàng làm dịch vụ tại văn phòng (Customer services)

• Hỗ trợ các event tổ chức tại văn phòng cũng như các khách hàng tham dự event. (Đây là cơ hội để các bạn có thêm khách hàng).

• Xây dựng và mở rộng các mối quan hệ, tư vấn cũng như hỗ trợ làm hợp đồng cho các khách hàng có nhu cầu.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Trung thực,tận tâm, cam kết kỷ luật báo cáo / Ngày/Tuần

• Độ tuổi: 23 tuổi trở lên

• Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

• Ứng viên có kinh nghiệm ngành sale, tư vấn, chăm sóc KH, hàng không, ngân hàng,… là 1 lợi thế

• Làm việc nhóm

• Chịu được áp lực, chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc

• Có kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng sử dụng MXH trong việc bán hàng và xây dựng thương hiệu cá nhân, và xử lý tình huống,

Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương Cứng:5,5 Triệu-8,5 Triệu ( Không Áp DS)

Dựa KPI gặp KH: Số Gặp KH / Tuần/ Tháng

Y/C: báo cáo/ Ngày/ Tuần Tháng

+ Phụ cấptháng 6-8 Tr( sau 1-2 thử việc)

Dựa vào DS

+ Hoa Hồng: 30%

+ Thưởng Quý x 3 Tháng Lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin