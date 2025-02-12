Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thiết Kế Web làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 17 Nguyễn Đức Thuận, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu

- Thu thập thông tin khách hàng về dự án, Tư vấn

- Soạn báo giá, Xúc tiến thực hiện và nghiệm thu hợp đồng

- Tiếp nhận, giải đáp các thắc mắc của khách hàng và đưa ra hướng giải quyết.

- Tiếp nhận chăm sóc khách hàng mới về dịch vụ sản phẩm của công ty.

- Tiếp nhận yêu cầu chỉnh sửa web.

- Hỗ trợ hướng dẫn sử dụng web cho khách hàng.

- Cập nhật nội dung, hình ảnh bài viết cho khách hàng khi tiếp nhận dịch vụ từ công ty.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có máy tính cá nhân

- Sử dụng Tin học văn phòng ở mức khá trở lên.

- Khả năng giao tiếp tốt, hòa đồng, hội nhập nhanh

- Có tinh thần trách nhiệm cao

- Có sự đam mê và quyết tâm trong công việc

- Có hiểu biết về website. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về website/công nghệ thông tin/sử dụng Internet/hoặc kinh nghiệm kinh doanh/cộng tác với các công ty công nghệ.

Tại Công Ty TNHH Thiết Kế Web Thì Được Hưởng Những Gì

Lương và thưởng theo năng suất hoàn thành công việc của bạn

Các chế độ theo quy định của Bộ Luật lao động.

Được đi du lịch cùng với công ty hàng năm .

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, sáng tạo và đoàn kết.

Đặc biệt ở TRUST.vn bạn được:

Làm việc theo giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 7, được nghỉ 2 chiều thứ 7.

Có nhiều chính sách đãi ngộ, đặc biệt như thưởng nóng hàng tháng theo kết quả làm việc hoặc những kế hoạch đột phá;

Nhiều cơ hội thăng tiến theo đúng năng lực, được đào tạo thêm về kĩ năng nghề nghiệp và kiến thức chuyên môn để làm việc.

Có chính sách phúc lợi cho các dịp lễ, Tết, sinh nhật, kết hôn,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Kế Web

