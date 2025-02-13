Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN MLAND COASTAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - LM81 - 27.OT05, toà Landmark 81 Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu

- Tìm kiếm, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng và đối tác tiềm năng thuộc nhiều lĩnh vực (trực tiếp hoặc gián tiếp).

- Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục các khách hàng về BĐS Vinhomes, Masterise, Gamuda..., kênh đầu tư lợi nhuận.

- Trực tiếp thực hiện, đốc thúc thực hiện hợp đồng, bao gồm các thủ tục ký hợp đồng mua bán, hỗ trợ sau bán hàng cho KH.

- Giải quyết các vấn đề và phàn nàn của khách hàng để đảm bảo độ hài lòng, tin cậy của khách theo đúng quy trình.

- Báo cáo lên các cấp quản lý về nhu cầu, vấn đề, mối quan tâm của khách hàng; hoạt động của đối thủ cạnh tranh và tiềm năng trong việc phát triển kinh doanh sản phẩm/dịch vụ.

Yêu Cầu Công Việc

- Trình độ Trung cấp trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế thương mại, Marketing.

- Thúc đẩy kinh doanh, kỹ năng giao tiếp.

- Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén.

- Có khả năng thuyết trình.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MLAND COASTAL Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia vào môi trường làm việc với nền tảng tài chính vững chắc: Thuộc Top 10 sàn giao dịch bất động sản lớn và hiệu quả nhất Việt Nam.

- Được làm việc với các Chủ đầu tư lớn ở Việt Nam.

- Quỹ hàng độc quyền: giảm thiểu cạnh tranh, giúp nhân viên kinh doanh tự tin dẫn đầu và vượt qua mọi đối thủ.

- Nguồn hàng uy tín: được khách hàng đặc biệt tin cậy, tạo điều kiện đẩy nhanh quá trình chốt giao dịch.

- Hỗ trợ tối ưu hóa chiến lược bán hàng.

- Mức hoa hồng cạnh tranh nhất trên thị trường.

- Lương theo luỹ tiến lên đến 15tr/1 tháng + hoa hồng bán hàng

- Lương tháng 13.

- Du lịch nghỉ mát ít nhất 1 lần/năm. Tuỳ theo tình hình hoạt động kinh doanh

- Thưởng cuối năm (Tết) theo kết quả hoạt động kinh doanh.

- Lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng: Được đào tạo bài bản thường xuyên để trở thành chuyên viên kinh doanh, lên Trưởng phòng, Giám đốc khối và Giám đốc dự án.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MLAND COASTAL

