Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Song Nam Mộc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

1. Tìm kiếm và tạo mới khách hàng.

2. Chăm sóc, bán hàng, tư vấn và xử lý công việc phát sinh cho khách hàng hiện tại của công ty.

3. Đăng bài mới, video mới về sản phẩm theo lịch của Quản lý.

4. Nắm và hiểu rõ các quy trình nội bộ của công ty và tất cả các sản phẩm hiện có .

5. Đi thị trường định kỳ để nắm bắt thông tin thị trường và đối thủ theo sắp xếp của Quản lý.

6. Chịu trách nhiệm về mức doanh số được phân bổ.

Các công việc khác theo chỉ đạo của Quản lý.

