Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Song Nam Mộc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Song Nam Mộc
- Hồ Chí Minh:
- B0108 Chung cư Bộ Công An, Số 83 Đường số 3, P. Bình An, Tp. HCM
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu
1. Tìm kiếm và tạo mới khách hàng.
Tìm kiếm và
mới khách hàng
2. Chăm sóc, bán hàng, tư vấn và xử lý công việc phát sinh cho khách hàng hiện tại của công ty.
Chăm sóc, bán hàng, tư vấn và xử lý công việc phát sinh cho khách hàng hiện tại của công ty
3. Đăng bài mới, video mới về sản phẩm theo lịch của Quản lý.
Đăng bài mới, video mới về sản phẩm theo lịch của Quản lý
4. Nắm và hiểu rõ các quy trình nội bộ của công ty và tất cả các sản phẩm hiện có .
Nắm và hiểu rõ các quy trình nội bộ của công ty và tất cả các sản phẩm hiện có
5. Đi thị trường định kỳ để nắm bắt thông tin thị trường và đối thủ theo sắp xếp của Quản lý.
Đi thị trường định kỳ để nắm bắt thông tin thị trường và đối thủ theo sắp xếp của Quản lý
6. Chịu trách nhiệm về mức doanh số được phân bổ.
Chịu trách nhiệm về mức doanh số được phân bổ
Các công việc khác theo chỉ đạo của Quản lý.
Các công việc khác theo chỉ đạo của Quản lý
Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng chăm sóc khách hàng.
Kỹ năng bán hàng chốt sale.
Trung thực, siêng năng.
Tại Công Ty TNHH Song Nam Mộc Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ Bảo hiểm theo quy định nhà nước.
Được sử dụng cơ sở vật chất để phục vụ công việc.
Môi trường làm việc thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Song Nam Mộc
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI