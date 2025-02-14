Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN FIRE LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 15 đường 39, KDT Vạn Phúc, TP. Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Fire Land tự hào là đơn vị phân phối thành công các sản phẩm Bất động sản từ các CĐT uy tín trên thị trường như: Vinhomes, Masterise, Khang Điền, ...

Bên cạnh đó, Fire Land không ngừng phát triển và đào tạo những nhân viên có đủ tâm huyết, kiến thức góp phần mang lại giá trị lợi nhuận và sản phẩm an cư chất lượng cho Qúy Khách hàng.

*Đề cao sự nổ lực của mỗi cá nhân, vị trí NVKD không bị áp đặt KPI mà chú trọng phát triển năng lực của các bạn. Nay Fire Land tiếp tục mở rộng quy mô nhân sự với thông tin tuyển dụng như sau:

Cập nhật thông tin/chính sách trên thị trường bất động sản cho khách hàng.

Hỗ trợ khách hàng trong quá trình ký hợp đồng, chăm sóc khách hàng sau bán hàng.

Giới thiệu sản phẩm của Công ty đến với khách hàng, sản phẩm căn hộ TP HCM, Bình Dương

Mở rộng nguồn khách hàng thông qua các kênh: marketing online.

Tham gia các buổi đào tạo sản phẩm.

Phỏng vấn nhận việc ngay.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có laptop, smartphone và phương tiện di chuyển.

- Kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong lĩnh vực BĐS hoặc tư vấn sản phẩm giá trị cao. Nếu chưa kinh nghiệm vẫn chấp nhận sinh viên đã tốt nghiệp các ngành Bất động sản, QTKD, Tài chính, Marketing.

- Có mong muốn phát triển trong lĩnh vực Bất động sản, khẳng định bản thân trong môi trường năng động - chuyên nghiệp - nhiều cơ hội làm giàu và thăng tiến.

- Tinh thần hợp tác, cầu tiến, nhiệt huyết, kỷ luật trong công việc.

- Từ 22 - 35 tuổi.

- Trình độ: Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN FIRE LAND Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ marketing 5tr- 20tr/chiến dịch/ NVKD

Hoa hồng sản phẩm: từ 60 đến 100 triệu, Hoa hồng thấp nhất 2%, có dự án lên đến 3%

Thưởng nóng từ CĐT : từ 20 triệu lên đến 100 triệu.

Thưởng hiệu quả theo từng tuần, tháng, quý lên đến 10 triệu

Được tự đề xuất tham gia các khóa học chuyên sâu - công ty tài trợ chi phí cho tất cả các cấp bậc từ NVKD đến CEO.

Lộ trình đào tạo phù hợp định hướng từng nhân viên: các khóa đào tạo về kiến thức và kỹ năng trong Lĩnh vực Bất động sản, Marketing, Tài chính - ngân hàng,..

Có lộ trình thăng tiến rõ ràng, minh bạch.

Được sự hỗ trợ của Lãnh đạo trong việc tư vấn, đàm phán, chốt deal.

Được tham gia những sự kiện, trải nghiệm dịch vụ đẳng cấp của các Chủ đầu tư lớn trên thị trường.

Team building, du lịch cùng Công ty.

Địa điểm làm việc: 15 đường 39, KDT Vạn Phúc, TP. Thủ Đức, TP. HCM.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN FIRE LAND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin