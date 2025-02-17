Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Ai Pay làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 11 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 7, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Hỗ trợ Giám đốc trong các công việc hàng ngày, bao gồm lên lịch, sắp xếp công việc, và tổ chức cuộc họp.

Phiên dịch tiếng Trung - tiếng Việt trong các cuộc họp, hội thảo, và các sự kiện quan trọng.

Soạn thảo, dịch thuật các tài liệu, văn bản, Hợp đồng, báo cáo từ tiếng Trung sang tiếng Việt và ngược lại.

Liên hệ, trao đổi với đối tác, khách hàng, và các bên liên quan theo yêu cầu của Giám đốc.

Theo dõi, tổng hợp và báo cáo tiến độ công việc, dự án mà Giám đốc phụ trách.

Hỗ trợ các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao phó.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngôn ngữ Trung, Thượng mại Quốc tế hoặc các ngành liên quan.

Thành thạo tiếng Trung (nghe, nói, đọc, viết); ưu tiên ứng viên có chứng chỉ HSK cấp 5 trở lên.

Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí trợ lý kinh doanh, thư ký, biên dịch hoặc tương tự từ 1 năm (Sinh viên mới tốt nghiệp loại xuất sắc có thể được xem xét).

Có kinh nghiệm làm việc tại các Công ty Thương mại Việt – Trung, các tập đoàn đa quốc gia hoặc quản lý dự án là một lợi thế.

Am hiểu về các quy trình thương mại Quốc tế, bao gồm: xử lý đơn hàng, Giao nhận, khai báo hải quan, thủ tục xuất nhập khẩu, vv..v

Có khả năng làm việc độc lập xử lý công việc một cách khoa học, giao tiếp và đàm phán kinh doanh với khách hàng.

Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Kỹ năng mềm:

Kỹ năng giao tiếp: Giao tiếp tốt với người khác và có khả năng truyền đạt thông tin một cách chính xác

Cẩn thận và kiên nhẫn: đảm bảo bản dịch và tài liệu là chính xác.

Quản lý thời gian: Tổ chức công việc và quản lý thời gian tốt, có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ một cách hiệu quả và hoàn thành công việc đúng hạn.

Linh hoạt và thích nghi: Có khả năng thích nghi với môi trường làm việc nhanh và làm việc nhóm đa văn hóa.

Năng động, nhanh nhẹn, cẩn thận, và có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng làm việc dưới áp lực và xử lý tình huống linh hoạt.

Các yêu cầu khác

Công tác: Có khả năng chấp nhận các chuyến công tác trong nước và quốc tế.

Đạo đức nghề nghiệp: Duy trì tính bảo mật thông tin của khách hàng và công ty.

Khả năng sử dụng phần mềm dịch thuật hoặc các công cụ cộng tác khác là một lợi thế (ví dụ: Trados)

Tại Công Ty TNHH Ai Pay Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực.

Thưởng lễ, Tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Được đào tạo và phát triển chuyên môn trong môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Tham gia các sự kiện, chương trình của công ty.

Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý cao hơn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Ai Pay

