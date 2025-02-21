Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Tài Chính Shinhan Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 647 Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu

- Tư vấn các sản phẩm và dịch vụ tài chính cho khách hàng cá nhân (được hỗ trợ DATA khách hàng)

- Hỗ trợ khách hàng trong quá trình lập hồ sơ và thủ tục liên quan.

- Theo dõi và chăm sóc khách hàng sau bán hàng.

- Tìm kiếm và phát triển mạng lưới khách hàng mới. - Cập nhật kiến thức về thị trường tài chính và các sản phẩm mớiv

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 20-35 tuổi

- Thái độ làm việc tốt, luôn vui vẻ, nhanh nhẹn, hoạt bát

- Có tinh thần cầu tiến

Tại Công Ty Tài Chính Shinhan Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 5.500.000đ(LCB) + hoa hồng (không giới hạn - cao nhất trên thị trường tài chính)

- Được đào tạo về kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ

- Cơ hội cho các bạn sinh viên mới ra trường, vừa tốt nghiệp THPT.

- Được hỗ trợ BHXH,BHLĐ,... (Khi là nhân viên chính thức)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tài Chính Shinhan Việt Nam

