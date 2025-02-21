Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Tài Chính Shinhan Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Tài Chính Shinhan Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

Công Ty Tài Chính Shinhan Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/03/2025
Công Ty Tài Chính Shinhan Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Tài Chính Shinhan Việt Nam

Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 647 Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu

- Tư vấn các sản phẩm và dịch vụ tài chính cho khách hàng cá nhân (được hỗ trợ DATA khách hàng)
- Hỗ trợ khách hàng trong quá trình lập hồ sơ và thủ tục liên quan.
- Theo dõi và chăm sóc khách hàng sau bán hàng.
- Tìm kiếm và phát triển mạng lưới khách hàng mới. - Cập nhật kiến thức về thị trường tài chính và các sản phẩm mớiv

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 20-35 tuổi
- Thái độ làm việc tốt, luôn vui vẻ, nhanh nhẹn, hoạt bát
- Có tinh thần cầu tiến

Tại Công Ty Tài Chính Shinhan Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 5.500.000đ(LCB) + hoa hồng (không giới hạn - cao nhất trên thị trường tài chính)
- Được đào tạo về kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ
- Cơ hội cho các bạn sinh viên mới ra trường, vừa tốt nghiệp THPT.
- Được hỗ trợ BHXH,BHLĐ,... (Khi là nhân viên chính thức)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tài Chính Shinhan Việt Nam

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Tài Chính Shinhan Việt Nam

Công Ty Tài Chính Shinhan Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

