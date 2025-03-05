Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUANG HỌC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

Mức lương Đến 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 63 Lê Duẩn,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 25 Triệu

• Quản lý khách hàng theo danh sách công ty đã có, đồng thời tìm kiếm, xây dựng, mở rộng mối quan hệ khách hàng mới để đạt mục tiêu kinh doanh mà công ty đề ra.

• Theo dõi, phân tích, tổng hợp, dự báo doanh số bán hàng theo yêu cầu của cấp trên.

• Tham gia xây dựng chương trình bán hàng.

• Triển khai các chương trình bán hàng, các hoạt động khách hàng theo từng giai đoạn cụ thể theo chiến lược của công ty nhằm đạt mục tiêu doanh số đề ra.

• Theo dõi tình hình công nợ khách hàng (nếu có), đôn đốc khách hàng thanh toán đúng hạn.

• Thực hiện chăm sóc khách hàng, xử lý sự cố (nếu có), chăm sóc khiếu nại của khách hàng, đảm bảo độ hài lòng và tin cậy của khách hàng.

• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm, ưu tiên Nam

Có khả năng giao tiếp và đàm phán, có khả năng thuyết phục khách hàng.

Trung thực, có trách nhiệm, nhanh nhẹn, linh hoạt, biết lắng nghe và có thể chịu áp lực công việc.

Có khả năng sử dụng tin học văn phòng (word, Excel, Power Point) và phần mềm bán hàng cơ bản.

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kinh tế, Marketing, quản trị kinh doanh....

Nhanh nhẹn, linh hoạt, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành kính/y tế/thời trang

Ưu tiên ứng viên hoạt động tích cực trên mạng xã hội và tạo được thương hiệu cá nhân

Ưu tiên ứng viên giao tiếng tốt bằng Tiếng Anh

Biết lái xe ô tô là 1 lợi thế

Độ tuổi: Từ 23 -30 tuổi

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUANG HỌC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp, hiện đại

• Thu nhập tính theo lương cơ bản + % doanh số đạt KPI theo quy định của Công ty (up to 15tr-25tr/tháng)

• Thưởng hiệu quả Kinh doanh, các dịp lễ/Tết trong năm, sinh nhật.

• Teambuilding, du lịch hàng năm

• BHXH và các chính sách khác theo quy định của pháp luật.

• Chính sách linh động thời gian làm việc (đi muộn, về sớm, ra ngoài trong giờ làm việc).

• Được xem xét tăng lương mỗi năm theo năng lực làm việc

• Lương tháng 13, Thưởng Theo quy định của công ty, thưởng doanh số, thưởng các ngày lễ, Tết, xét tăng lương hàng năm

• Tham gia du lịch Công ty hàng năm

• Khám sức khỏe định kỳ

• Công Đoàn: Hiếu, hỷ, ốm đau.

• Được đào tạo, phát triển trong công việc, cơ hội thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUANG HỌC VIỆT NAM

