Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Huấn Luyện Kiểm Định An Toàn Công Nghiệp I làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

Mức lương Đến 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa nhà CT6 - A2 Khu đô thị Xa La, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 25 Triệu

- Tư vấn các quy định pháp luật liên quan đến kiểm định máy móc

- Gọi tư vấn về các khóa Đào tạo an toàn lao động cho các Doanh nghiệp sản xuất trong các khu công nghiệp trong cả nước.

- Được công ty hỗ trợ danh sách các khách hàng tiềm năng đã có

- Được tranning nội bộ bài bản về Qui trình cũng như phương pháp thực hiện (chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản)

Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm sale trong lĩnh vực tư vấn là một lợi thế (chưa có kinh nghiệm được đào tạo)

- Giới tính: Nữ

- Đam mê với công việc sale/ telesales

- Kỹ năng giao tiếp tốt

- Ưu tiên người đã có gia đình và ở lân cận văn phòng công ty

Tại Công Ty Cổ Phần Huấn Luyện Kiểm Định An Toàn Công Nghiệp I Thì Được Hưởng Những Gì

* Chế độ lương thưởng

- Thu nhập = lương cứng + hoa hồng lên tới 25.000.000 vnđ

- Thưởng doanh thu theo quy định công ty

- Review lương theo tháng/ quý/ năm

- Thưởng doanh số sau khi đánh giá hàng tháng.

Cơ hội thăng tiến:

- Có cơ hội thăng tiến lên leader sau 06 tháng - 1 năm làm việc

* Quyền lợi khác:

- Du lịch/team buiding: 2 lần/ 1 năm

- Thưởng Lễ/ Tết, thưởng cuối năm

- BHXH đầy đủ theo luật lao động, nghỉ phép 12 ngày/năm và các ngày lễ

- Văn phòng đẹp, tiện nghi, hiện đại

- Được hưởng các chính sách phúc lợi khác theo quy định của công ty

- Được tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ và nâng cao kỹ năng cho ứng viên mới.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Huấn Luyện Kiểm Định An Toàn Công Nghiệp I

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin