Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EZCLOUD TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 3 Triệu

Mức lương Đến 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 266 Đội Cấn, Ba Đình - Tòa nhà Thanh Dung, Số 179 Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, HCM, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 3 Triệu

Tìm hiểu sản phẩm & khách hàng:Nghiên cứu tính năng các sản phẩm của ezCloud, nắm bắt insight và pain point của khách hàng để đề xuất giải pháp phù hợp.

Hỗ trợ tư vấn & phát triển khách hàng:Hỗ trợ xây dựng danh sách khách hàng tiềm năng, tìm kiếm và tiếp cận khách hàng, tư vấn về sản phẩm/dịch vụ.

Theo dõi & hỗ trợ khách hàng:Hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình dùng thử và triển khai sản phẩm, giải đáp thắc mắc và hướng dẫn sử dụng.

Khảo sát thị trường:Tìm hiểu xu hướng ngành, thu thập phản hồi từ khách hàng để cải thiện chất lượng sản phẩm/dịch vụ.

Hỗ trợ mục tiêu kinh doanh:Phối hợp với đội ngũ để đảm bảo chỉ tiêu doanh số, đóng góp vào các chiến lược bán hàng hiệu quả.

Với Mức Lương Đến 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các ngành liên quan đến Kinh doanh, Marketing, Quản trị khách sạn, Du lịch, Công nghệ thông tin,…

Ưu tiênứng viên có kiến thức hoặc quan tâm đến lĩnh vực phần mềm, khách sạn, du lịch, OTA, bất động sản.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, biết cách lắng nghe và nắm bắt nhu cầu khách hàng.

Ham học hỏi, chủ động trong công việc, có tinh thần trách nhiệm cao.

Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm hiệu quả.

Biết sử dụng CRMlà một lợi thế, không biết sẽ được đào tạo trong quá trình làm việc.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EZCLOUD TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ thực tập: 3tr/tháng

Môi trường làm việc chuyên nghiệp và sáng tạo, nơi có nhiều cơ hội để nâng cao kỹ năng và thăng tiến nghề nghiệp.

Đào tạo và chia sẻ kỹ năng liên quan.

Cơ hội lên chính thức sau 1-3 tháng thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EZCLOUD TOÀN CẦU

