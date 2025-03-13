Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 3 Triệu

Mức lương Đến 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 469 Nguyễn Hữu Thọ, Tân Hưng,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 3 Triệu

Hỗ trợ về vận hành, kiểm tả các chỉ số về vận hành, kiểm tra công suất và PO của store

Hỗ trợ và kiểm tra các chỉ số cam kết của nhà bán trên các sàn TMĐT

Hỗ trợ sản phẩm: review, cut & plus

Market research + tracking competitor

Hỗ trợ livestream và các sự kiện MKT với đối tác

Store site-check

Với Mức Lương Đến 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

GPA 3.0/4.0 trở lên hoặc tương đương

Cam kết thực tập 6 tháng

Ưu tiên giao tiếp tốt tiếng Anh.

Ưu tiên có background về kinh tế, am hiểu các sàn TMĐT

Chuyên ngành Marketing/ Quản trị kinh doanh là lợi thế

Yêu thích ngành nghề Marketing, năng động, hoạt bát, chịu khó học hỏi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: từ 08:00 đến 17:00 (T2 - T6).

Mức lương hỗ trợ: 3.000.000 đồng/tháng

Phụ cấp tiền cơm: 30.000 đồng/ngày

Hỗ trợ mộc thực tập.

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động.

Đào tạo, hướng dẫn làm việc thực tế từ các anh/chị hướng dẫn.

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM

