Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Mức lương
Đến 3 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 469 Nguyễn Hữu Thọ, Tân Hưng,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 3 Triệu
Hỗ trợ về vận hành, kiểm tả các chỉ số về vận hành, kiểm tra công suất và PO của store
Hỗ trợ và kiểm tra các chỉ số cam kết của nhà bán trên các sàn TMĐT
Hỗ trợ sản phẩm: review, cut & plus
Market research + tracking competitor
Hỗ trợ livestream và các sự kiện MKT với đối tác
Store site-check
Với Mức Lương Đến 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
GPA 3.0/4.0 trở lên hoặc tương đương
Cam kết thực tập 6 tháng
Ưu tiên giao tiếp tốt tiếng Anh.
Ưu tiên có background về kinh tế, am hiểu các sàn TMĐT
Chuyên ngành Marketing/ Quản trị kinh doanh là lợi thế
Yêu thích ngành nghề Marketing, năng động, hoạt bát, chịu khó học hỏi
Cam kết thực tập 6 tháng
Ưu tiên giao tiếp tốt tiếng Anh.
Ưu tiên có background về kinh tế, am hiểu các sàn TMĐT
Chuyên ngành Marketing/ Quản trị kinh doanh là lợi thế
Yêu thích ngành nghề Marketing, năng động, hoạt bát, chịu khó học hỏi
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc: từ 08:00 đến 17:00 (T2 - T6).
Mức lương hỗ trợ: 3.000.000 đồng/tháng
Phụ cấp tiền cơm: 30.000 đồng/ngày
Hỗ trợ mộc thực tập.
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động.
Đào tạo, hướng dẫn làm việc thực tế từ các anh/chị hướng dẫn.
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập.
Mức lương hỗ trợ: 3.000.000 đồng/tháng
Phụ cấp tiền cơm: 30.000 đồng/ngày
Hỗ trợ mộc thực tập.
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động.
Đào tạo, hướng dẫn làm việc thực tế từ các anh/chị hướng dẫn.
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI