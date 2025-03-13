Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 3 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM

Mức lương
Đến 3 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 469 Nguyễn Hữu Thọ, Tân Hưng,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 3 Triệu

Hỗ trợ về vận hành, kiểm tả các chỉ số về vận hành, kiểm tra công suất và PO của store
Hỗ trợ và kiểm tra các chỉ số cam kết của nhà bán trên các sàn TMĐT
Hỗ trợ sản phẩm: review, cut & plus
Market research + tracking competitor
Hỗ trợ livestream và các sự kiện MKT với đối tác
Store site-check

Với Mức Lương Đến 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

GPA 3.0/4.0 trở lên hoặc tương đương
Cam kết thực tập 6 tháng
Ưu tiên giao tiếp tốt tiếng Anh.
Ưu tiên có background về kinh tế, am hiểu các sàn TMĐT
Chuyên ngành Marketing/ Quản trị kinh doanh là lợi thế
Yêu thích ngành nghề Marketing, năng động, hoạt bát, chịu khó học hỏi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: từ 08:00 đến 17:00 (T2 - T6).
Mức lương hỗ trợ: 3.000.000 đồng/tháng
Phụ cấp tiền cơm: 30.000 đồng/ngày
Hỗ trợ mộc thực tập.
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động.
Đào tạo, hướng dẫn làm việc thực tế từ các anh/chị hướng dẫn.
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 469 Nguyen Huu Tho, Tan Hung Ward

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

