Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn Ô Tô làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn Ô Tô
Mức lương
Đến 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 701 Kinh Dương Vương, An Lạc A, Bình Tân, Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 30 Triệu
- Thực hiện đúng quy trình bán hàng, quy định Công ty;
- Triển khai marketing online tìm kiếm khách hàng;
- Tư vấn khách hàng về sản phẩm;
- Chốt đơn với khách hàng
- Các yêu cầu khác của Trưởng bộ phận
Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam/Nữ tốt nghiệp từ Cao Đẳng trở lên với chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Công nghệ kỹ thuật ô tô,...;
- Độ tuổi 20 -35
- Ứng viên có kinh nghiệm tư vấn bán hàng là 1 lợi thế;
- Kỹ năng giao tiếp tốt, ngoại hình ưa nhìn;
- Có ý chí cầu tiến trong công việc, chịu khó;
- Có định hướng gắn kết công việc lâu dài;
- Ưu tiên đã từng làm TVBH cho các hãng như Hyundai, MG, Ford, Toyota, Thaco
Tại Công ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn Ô Tô Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: Lcb + Hoa Hồng (từ 10 triệu trở lên) sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn;
Lcb + Hoa Hồng (từ 10 triệu trở lên)
- Thưởng lễ Tết, nghỉ phép, được đảm bảo các quyền lợi, chế độ theo quy định của pháp luật Lao động và các chính sách phúc lợi của công ty;
- Được đào tạo, hướng dẫn nhằm nâng cao kiến thức, chuyên môn;
- Xem xét tăng lương theo năng lực, có cơ hội thăng tiến cao;
- Được tham gia hoạt động Team-building thường xuyên do công ty tổ chức;
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, hiện đại.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn Ô Tô
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
