Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn Ô Tô làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 30 Triệu

Mức lương Đến 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 701 Kinh Dương Vương, An Lạc A, Bình Tân, Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 30 Triệu

- Thực hiện đúng quy trình bán hàng, quy định Công ty;

- Triển khai marketing online tìm kiếm khách hàng;

- Tư vấn khách hàng về sản phẩm;

- Chốt đơn với khách hàng

- Các yêu cầu khác của Trưởng bộ phận

Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ tốt nghiệp từ Cao Đẳng trở lên với chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Công nghệ kỹ thuật ô tô,...;

- Độ tuổi 20 -35

- Ứng viên có kinh nghiệm tư vấn bán hàng là 1 lợi thế;

- Kỹ năng giao tiếp tốt, ngoại hình ưa nhìn;

- Có ý chí cầu tiến trong công việc, chịu khó;

- Có định hướng gắn kết công việc lâu dài;

- Ưu tiên đã từng làm TVBH cho các hãng như Hyundai, MG, Ford, Toyota, Thaco

Tại Công ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn Ô Tô Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lcb + Hoa Hồng (từ 10 triệu trở lên) sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn;

- Thưởng lễ Tết, nghỉ phép, được đảm bảo các quyền lợi, chế độ theo quy định của pháp luật Lao động và các chính sách phúc lợi của công ty;

- Được đào tạo, hướng dẫn nhằm nâng cao kiến thức, chuyên môn;

- Xem xét tăng lương theo năng lực, có cơ hội thăng tiến cao;

- Được tham gia hoạt động Team-building thường xuyên do công ty tổ chức;

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, hiện đại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn Ô Tô

