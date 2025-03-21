Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH TM Long Nhi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH TM Long Nhi
Mức lương
Đến 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 204 Nơ Trang Long, P12, Q. Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 30 Triệu
Đi công tác định kỳ hàng tháng bằng ôtô cty
Chăm sóc đại lý cũ , khai thác khách hàng tiềm năng theo data công ty có sẵn
Hỗ trợ nhà phân phối Tỉnh
Biết chăm sóc khách hàng qua điện thoại / Telesale
Hoàn thành các mục tiêu bán hàng
Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam tuổi từ 20t – 28t
Tốt nghiệp THPT trở lên
Có kỷ năng giao tiếp, nhanh nhẹn, ưu thích công việc kinh doanh, bán hàng
Giọng nói dễ nghe
Sử dụng cơ bản Word / Excel
Thời gian làm việc thứ 2 – thứ 7
Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm Sales TT hoặc đã từng làm : tư vấn viên , bán hàng, CSKH…
Tại Công ty TNHH TM Long Nhi Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản : Theo bảng lương PKD / Hoặc thỏa thuận khi pv, tùy kinh nghiệm
Thu nhập từ : 10tr đến 25tr trở lên
trở lên
Làm việc tại văn phòng Nơ trang Long, Q Bình Thạnh
Được cấp hỗ trợ công tác phí khi đi tỉnh + xe
Bàn làm việc riêng, máy tính & các thiết bị công cụ cơ bản
Môi trường năng động, cơ hội phát triển bản thân & thu nhập cao
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM Long Nhi
