Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH TM Long Nhi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 30 Triệu

Công ty TNHH TM Long Nhi
Ngày đăng tuyển: 21/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/04/2025
Công ty TNHH TM Long Nhi

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH TM Long Nhi

Mức lương
Đến 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 204 Nơ Trang Long, P12, Q. Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 30 Triệu

Đi công tác định kỳ hàng tháng bằng ôtô cty
Chăm sóc đại lý cũ , khai thác khách hàng tiềm năng theo data công ty có sẵn
Hỗ trợ nhà phân phối Tỉnh
Biết chăm sóc khách hàng qua điện thoại / Telesale
Hoàn thành các mục tiêu bán hàng

Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam tuổi từ 20t – 28t
Tốt nghiệp THPT trở lên
Có kỷ năng giao tiếp, nhanh nhẹn, ưu thích công việc kinh doanh, bán hàng
Giọng nói dễ nghe
Sử dụng cơ bản Word / Excel
Thời gian làm việc thứ 2 – thứ 7
Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm Sales TT hoặc đã từng làm : tư vấn viên , bán hàng, CSKH…

Tại Công ty TNHH TM Long Nhi Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản : Theo bảng lương PKD / Hoặc thỏa thuận khi pv, tùy kinh nghiệm
Thu nhập từ : 10tr đến 25tr trở lên
trở lên
Làm việc tại văn phòng Nơ trang Long, Q Bình Thạnh
Được cấp hỗ trợ công tác phí khi đi tỉnh + xe
Bàn làm việc riêng, máy tính & các thiết bị công cụ cơ bản
Môi trường năng động, cơ hội phát triển bản thân & thu nhập cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM Long Nhi

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH TM Long Nhi

Công ty TNHH TM Long Nhi

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 247 Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

