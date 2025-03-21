Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH TM Long Nhi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 30 Triệu

Mức lương Đến 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 204 Nơ Trang Long, P12, Q. Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 30 Triệu

Đi công tác định kỳ hàng tháng bằng ôtô cty

Chăm sóc đại lý cũ , khai thác khách hàng tiềm năng theo data công ty có sẵn

Hỗ trợ nhà phân phối Tỉnh

Biết chăm sóc khách hàng qua điện thoại / Telesale

Hoàn thành các mục tiêu bán hàng

Yêu Cầu Công Việc

Nam tuổi từ 20t – 28t

Tốt nghiệp THPT trở lên

Có kỷ năng giao tiếp, nhanh nhẹn, ưu thích công việc kinh doanh, bán hàng

Giọng nói dễ nghe

Sử dụng cơ bản Word / Excel

Thời gian làm việc thứ 2 – thứ 7

Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm Sales TT hoặc đã từng làm : tư vấn viên , bán hàng, CSKH…

Tại Công ty TNHH TM Long Nhi Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản : Theo bảng lương PKD / Hoặc thỏa thuận khi pv, tùy kinh nghiệm

Thu nhập từ : 10tr đến 25tr trở lên

Làm việc tại văn phòng Nơ trang Long, Q Bình Thạnh

Được cấp hỗ trợ công tác phí khi đi tỉnh + xe

Bàn làm việc riêng, máy tính & các thiết bị công cụ cơ bản

Môi trường năng động, cơ hội phát triển bản thân & thu nhập cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM Long Nhi

